France

Irruption de militants "anti-tech" au "contre-sommet de l'IA" à Paris

Derrière une banderole "Contre l'IA, révolution anti-tech", plusieurs d'entre ont interpellé Anne Hidalgo, maire PS de Paris, et dénoncé "une surveillance massive de la population par l'IA" notamment "depuis les Jeux olympiques" de cet été.

Après leur départ dans le calme, Elsa Boubil, directrice du théâtre, a ouvert la manifestation en rappelant le "soutien" apporté par la maire de Paris à la tenue de ce "contre-sommet".

Il a été initié par le philosophe Eric Sadin, spécialiste des nouvelles technologies et de l'IA, et le journaliste Eric Barbier, référent IA générative du Syndicat national des journalistes (SNJ).

Cet événement, auquel étaient attendues 700 personnes est "un grand jour dans l'objectif de ne pas rompre avec nous-mêmes", s'est félicité M. Sadin.

"Sont réunis en ce lieu des personnes, représentants de diverses corporations, groupements issus de la société civile qui éprouvent a minima du doute, de l'inquiétude et qui refusent catégoriquement deux phénomènes conjoints parmi les plus déterminants de l'histoire", a-t-il dit.

Il s'agit de "l'automatisation sans cesse croissante des affaires humaines et, depuis l'avènement des IA génératives (créatrices de contenus), le tournant intellectuel et créatif de l'IA c'est-à-dire la délégation progressive de nos facultés les plus fondamentales" à des systèmes, a-t-il ajouté. L'IA, a-t-il développé, c'est aussi une "extrême puissance financière portée par l’industrie du numérique soutenue par la plupart des responsables politiques", a-t-il ajouté, dénonçant une "collusion entre le monde politique et le monde de la tech".

Impact sur l'environnement, le travail, la création artistique, l'éducation ou l'information... : une vingtaine d'intervenants de tous les secteurs doivent en débattre lors de cet événement, en marge du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, qui se déroule jusqu'à mardi 11 février au Grand palais.

AFP/VNA/CVN