Chine

Hong Kong va bannir la cigarette électronique des lieux publics d'ici la mi-2026

Hong Kong (Chine) va interdire la possession et l'utilisation de cigarettes électroniques dans l'espace public d'ici la mi-2026 en raison de leurs conséquences sur la santé des jeunes habitants, ont annoncé dimanche 9 février les autorités locales.

>> La Thaïlande met en garde contre la vape en forme de jouet

>> La Thaïlande empêche le tabagisme de la cigarette électronique chez les adolescents

>> Cigarette électronique : fin de vie en Belgique pour la "jetable"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Pour protéger nos jeunes, nous pensons qu'il est temps d'interdire l'utilisation des cartouches de cigarettes électroniques", a annoncé le secrétaire local à la Santé, Lo Chung-mau, à la télévision.

"Nous commencerons par légiférer contre la possession et l'utilisation (d'une vapoteuse) en extérieur", a ajouté M. Lo. "Une fois que tout le monde se sera habitué (à cette interdiction), nous la mettrons en œuvre partout".

Cette annonce survient près de trois ans après l'interdiction, dans le territoire méridional chinois, de l'importation, de la fabrication et de la vente des vapoteuses et des produits de tabac chauffé.

Selon la loi hongkongaise, quiconque importe des cigarettes électroniques encourt jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 2 millions de dollars hongkongais (235.000 euros) d'amende. Les fabricants et les vendeurs risquent quant à eux jusqu'à six mois d'emprisonnement.

Trente-cinq pays dans le monde ont interdit la vente des cigarettes électroniques, avait indiqué l'an dernier l'Organisation mondiale de la santé.

AFP/VNA/CVN