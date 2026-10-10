Pour la Chine, les accords commerciaux avec l'UE permettent "d'éviter l'escalade"

La Chine a salué samedi 10 octobre les compromis dégagés la veille avec l'Union européenne (UE) sur le commerce, notamment sur les véhicules hybrides chinois, estimant qu'ils permettent d'" éviter une escalade " et constituent " un nouveau départ ".

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Photo : XINHUA/VNA/CVN

L'UE s'affiche depuis plusieurs mois déterminée à agir pour contrer l'important déficit commercial avec le géant asiatique (un milliard d'euros par jour depuis 2025), qui a des répercussions sur l'industrie (notamment automobile) et l'emploi européens.

Vendredi soir 9 octobre, après deux jours d'entretiens à Pékin entre le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, les deux parties ont annoncé une série de mesures d'apaisement, rassurantes pour l'Europe sur les véhicules hybrides chinois ou les terres rares.

L'issue de ces négociations "constitue un nouveau départ, non un aboutissement", a dit samedi 10 octobre un porte-parole du ministère chinois du Commerce, dans un communiqué proposant la lecture par Pékin des négociations.

"Les résultats et consensus auxquels sont parvenues la Chine et l'UE démontrent pleinement qu'elles ont la volonté et la sagesse de gérer et de régler leurs divergences par le dialogue et la concertation, ce qui a permis d'éviter une escalade des frictions", a-t-il indiqué.

M. Sefcovic a assuré le 9 octobre devant la presse que la Chine avait accepté de modérer le flux de véhicules hybrides entrant sur le marché européen, une décision susceptible de stopper l'arrivée de millions de ces voitures dans les prochaines années. Il n'a pas fourni de précisions sur les termes de cette entente.

Le ministère chinois n'en a pas apporté davantage. Il a salué une mesure qui permet de faire baisser les tensions tout en "sauvegardant les intérêts concrets des entreprises chinoises exportatrices" de ces voitures, dont la compétitivité en matière de prix et de performances pèse fortement sur les constructeurs européens.

La Chine s'était par ailleurs déclarée "disposée à continuer à faciliter (l'octroi de) licences pour l'approvisionnement en terres rares" vers l'Europe, selon une déclaration conjointe publiée vendredi 9 octobre, un enjeu majeur des relations entre l'UE et la deuxième économie mondiale.

D'un ton résolument optimiste, le ministère chinois a estimé samedi que Pékin et Bruxelles disposaient d'un "potentiel de coopération considérable", citant notamment les nouvelles énergies, l'intelligence artificielle (IA) ou l'économie numérique.

Les résultats des négociations commerciales de Pékin seront présentés aux chefs d'État et de gouvernement européens réunis en sommet la semaine prochaine à Bruxelles, a indiqué vendredi Maros Sefcovic. "C'est là que sera prise la décision finale" sur la suite, a-t-il dit.

AFP/VNA/CVN