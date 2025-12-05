Rosalia entamera sa tournée mondiale le 16 mars 2026 à Lyon

La star espagnole Rosalia a annoncé jeudi 4 novembre que la tournée mondiale pour son quatrième album "Lux" commencera mi-mars 2026 à Lyon et Paris, avant des dates prévues à Madrid, Barcelone, puis des performances à Londres, aux États-Unis ou en Amérique Latine.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Catalane mondialement connue pour ses mélanges de genres musicaux, a publié sur Instagram une affiche indiquant les différentes dates de sa tournée, prévue pour durer du 16 mars au 3 septembre.

Sur une autre photo accompagnant cette affiche publiée sur le réseau social, Rosalia apparaît allongée dans une pose nonchalante, tout de blanc vêtue, portant un t-shirt annonçant "Je pars en tournée, 2026".

Après la LDLC Arena de Lyon (16 mars) et l'Accor Arena à Paris (18 et 20 mars), le phénomène planétaire aux près de 28 millions de followers sur Instagram se rendra à Zurich puis Milan.

Elle se produira ensuite au Movistar Arena de Madrid les 30 mars, 1er, 3 et 4 avril. Elle ira ensuite à Lisbonne et donnera quatre autres concerts dans sa région natale, à Barcelone, les 13, 15, 17 et 18 avril.

La tournée se poursuivra en Europe avant d'aller aux États-Unis à partir de juin, puis en Colombie, au Chili, en Argentine, au Mexique et enfin à Porto Rico en septembre.

"Lux", le nouvel album de ce caméléon de la musique capable de se transfigurer à chaque nouveau disque, est sorti début novembre.

AFP/VNA/CVN