La championne vietnamienne Ngoc Hoa courra le marathon de Tokyo 2025

Photo : VNA/CVN

L’ancienne médaillée de bronze des SEA Games et ancienne détentrice du record national a gagné sa place après ses hautes performances dans un certain nombre de tournois locaux en 2024, ce qui signifie qu’elle a été sous le temps de qualification de trois heures et neuf minutes.

Le marathon de Tokyo est l’un des plus anciens du circuit et a été organisé pour la première fois le 18 février 2007. À travers son thème "Le jour où nous nous unissons", le marathon de Tokyo rassemble chaque année des milliers de coureurs, bénévoles et spectateurs.

Le marathon, qui se tiendra le 2 mars de cette année, proposera deux distances et un 10,7 km et devrait attirer un total de 38.000 coureurs.

La championne vietnamienne a déclaré que cette course, qui est son premier World Major, était une nouvelle opportunité et a fait naître en elle l’ambition d’obtenir le meilleur résultat possible.

Elle partira pour Tokyo la semaine prochaine. Après cela, elle rentrera chez elle et défendra sa couronne au championnat national dans la province de Quang Tri.

Bien qu’elle soit la seule coureuse d’élite à participer, elle ne sera pas la seule Vietnamienne, d’autres qui se sont qualifiées pour courir au Japon concourront dans la catégorie amateur.

Parmi eux figurent Lâm Tuc Ngân, deux fois champion du monde Ironman, Hua Thuân Long, membre de l’équipe d’athlétisme de la province de Binh Duong, et Huynh Ngoc Du, entraîneur de triathlon.

Les World Marathon Majors sont une sélection parmi les compétitions internationales d’athlétisme créée en 2006 et regroupant les courses majeures annuelles de marathon. Elle comprend le marathon de Berlin, de Boston, de Chicago, de Londres, de New York et de Tokyo et de Sydney.

VNA/CVN