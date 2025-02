Coupe d’Asie 2025 : Thu Vinh et Quang Huy tirent la médaille d’or au pistolet

Les tireurs vietnamiens Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy ont remporté mercredi 12 février une médaille d’or dans l’épreuve par équipes mixtes de pistolet à air comprimé à 10 m lors de la Coupe d’Asie de tir à la carabine/pistolet 2025 qui se déroule à Bangkok, en Thaïlande.

Malgré un retard de 0-10 après les cinq premiers tirs, ils ont effectué une remontée en force, s’imposant finalement 17-13 sur leurs adversaires indonésiens en finale pour remporter la médaille d’or. Il s’agit de la première médaille d’or de tir du Vietnam de l’année.

Il s’agit de la deuxième fois que le duo vietnamien remporte une médaille d’or à la Coupe d'Asie de tir. Auparavant, Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy ont également remporté l'épreuve par équipes mixtes de pistolet à air comprimé à 10 m lors du tournoi 2024 à Jakarta, en Indonésie.

La médaille d’or de Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy souligne non seulement la présence croissante du Vietnam dans les sports de tir en Asie, mais alimente également les espoirs de nouveaux succès dans les épreuves restantes du tournoi.

La Coupe d’Asie de tir à la carabine/pistolet 2025 a attiré plus de 280 athlètes de 22 pays et territoires, qui participent à plusieurs épreuves individuelles et par équipes.

Aux côtés de Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy, l’équipe vietnamienne comprend des figures emblématiques tels que l’olympienne parisienne Lê Thi Mông Tuyên et les champions des SEA Games Phi Thanh Thao, Nguyên Thuy Trang et Hà Minh Thanh.

Les tireurs vietnamiens participeront ensuite aux qualifications masculines et féminines au pistolet à air comprimé à 10 m, avec la participation de Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy.

