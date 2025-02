Le Vietnam sera l’hôte du Championnat d’Asie de muay thaï 2025

Le Vietnam accueillera les combattants les plus forts de la région lorsque le pays accueillera pour la première fois le Championnat d’Asie de muay thaï 2025.

Photo : TTVN/CVN

La Fédération internationale de muay thaï (IFMA) a officiellement désigné le Vietnam comme organisateur du tournoi, qui se tiendra du 20 au 26 juin dans la province septentrionale de Thai Nguyên.

"Les championnats d’Asie sont l’un des tournois officiels du système de compétition de l’IFMA. Pour obtenir ce droit d’accueil, le Vietnam et Thai Nguyên doivent répondre à des exigences strictes, allant de l’équipement aux finances, fixées par la Fédération mondiale", a déclaré Tu Thi Lê Na, responsable du Département de muay thaï de l’Administration des sports du Vietnam (VSA).

"Il s’agit d’un grand honneur pour le Vietnam. La VSA et la province de Thai Nguyên ont convenu entre elles des activités et des politiques d’organisation, tandis que d’autres travaux seront menés ultérieurement", a-t-elle fait savoir.

Le Championnat d’Asie de muay thaï 2025 devrait attirer plus de 300 athlètes de 30 pays et régions. Ils concourront pour des médailles dans 28 catégories de poids et quatre classes de performance.

"C’est une opportunité pour les combattants vietnamiens de démontrer leurs capacités professionnelles face à des adversaires continentaux et en même temps, le Vietnam d’affirme sa position sur la scène internationale", a indiqué la responsable.

Selon le programme, des représentants de la Fédération asiatique de muay thaï se rendront dans la province de Thai Nguyên pour inspecter les installations nécessaires à l’organisation du tournoi.

L’équipe nationale vietnamienne commencera à s’entraîner à partir du 1er mars pour différents rendez-vous internationaux en 2025, notamment les Championnats du monde du 22 au 31 mai en Turquie, le Championnat d’Asie à domicile, les Jeux mondiaux en août en Chine, le Championnats du monde jeunes en septembre aux Émirats arabes unis, et les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est en décembre en Thaïlande.

VNA/CVN