Le Vietnam accueillera pour la 1re fois le Championnat amateur féminin Asie-Pacifique

Le Vietnam sera représenté par six joueuses invitées par le Comité d’organisation, à savoir : Lê Chuc An, Nguyên Viêt Gia Hân, Anna Lê, Arena Trân, Nguyên Vu Hoàng Anh et Nguyên Bao Châu.

Taimur Hassan Amin, président de la Confédération de golf Asie-Pacifique (Asia-Pacific Golf Confederation), a exprimé sa satisfaction concernant cet événement.

Il a déclaré que la 7e édition du Championnat amateur féminin Asie-Pacifique se tiendrait pour la première fois au Vietnam, sur le magnifique parcours de golf Hoiana Shores.

Il a également souligné que le Vietnam, l’un des marchés du golf à la croissance la plus rapide au monde, bénéficierait certainement d’un élan supplémentaire pour le développement de ce sport grâce à l’organisation de cette compétition prestigieuse.

