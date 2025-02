Les athlètes vietnamiens ajustent leur tir pour de nouveaux tournois

>> Coupe d’Asie 2025 : Thu Vinh et Quang Huy tirent la médaille d’or au pistolet

>> Le Vietnam ravit l’or lors de la dernière journée de la Coupe d’Asie de tir

Photo : VNS/CVN

Le Vietnam a terminé à la quatrième place du tournoi asiatique au tableau des médailles, avec trois médailles d’or, trois d’argent et cinq de bronze, derrière le Kazakhstan, la République de Corée et Singapour.

Les tireurs Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy ont remporté l’épreuve par équipes mixtes de pistolet à air comprimé 10 m, leurs compatriotes Hà Minh Thành-Pham Quang Huy-Vu Tiên Nam ont raflé la médaille d’or par équipe masculine au pistolet à tir rapide 25 m, tandis que le trio Hà Minh Thành, Trân Công Hiêu et Phan Công Minh est monté sur la plus haute marche du podium dans l’épreuve par équipes masculines de pistolet standard 25 m.

Selon le comité national des entraîneurs, des équipes fortes comme la Chine et l’Inde n’ont pas participé, tandis que d’autres équipes n’ont pas présenté leurs meilleurs athlètes, ce qui a pu avoir un impact sur le classement des équipes. Cependant, tous les tireurs vietnamiens ont montré leurs progrès et leurs résultats ont été impressionnants.

Les meilleurs tireurs vietnamiens tels que Pham Quang Huy, Trinh Thu Vinh et Hà Minh Thành et Phan Công Minh ont maintenu leurs performances de haut niveau et ont fait preuve d’une forte résilience mentale.

"Ce tournoi m’a permis d’acquérir beaucoup d’expérience pour m’améliorer. Les tireurs sont souvent confrontés à des problèmes psychologiques lors de nos compétitions et la différence est que les bons athlètes savent mieux contrôler leur psychologie", a déclaré Trinh Thu Vinh, qui a également remporté le bronze dans l’épreuve de pistolet sportif féminin à 25 m. "Je veux m’entraîner davantage pour renforcer ma force mentale grâce aux tournois internationaux".

L’équipe nationale de tir est de retour au Vietnam après la Coupe d’Asie de Thaïlande le 22 février.

"Mes athlètes ont continué à s’entraîner pour le tournoi pendant la période des vacances. Après la célébration du Nouvel An lunaire 2025, toute l’équipe est rapidement revenue au travail et s’est impliquée dans un entraînement sérieux et leurs performances en ont reflété. Parmi eux, Pham Quang Huy et Trinh Thu Vinh ont tous deux maintenu leur stabilité, obtenant des résultats qui les dépassent", s’est félicité l’entraîneur Trân Quôc Cuong.

N’ayant pas le temps de se reposer après la Coupe d’Asie, les athlètes doivent se préparer pour les prochains événements, en particulier les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) plus tard cette année.

Photo : VNA/CVN

"Cette année, certains événements permettent aux athlètes de marquer des points pour les Jeux olympiques. Nous nous concentrerons sur trois tournois, le Championnat d’Asie, le Championnat du monde et les Jeux d’Asie du Sud-Est", a-t-il indiqué.

"Les performances accomplies seront une forte motivation pour l’équipe. Nous espérons que les athlètes continueront à maintenir une bonne forme pour se qualifier pour les prochains tournois et atteindre avec succès les objectifs fixés".

Le Championnat d’Asie aura lieu en août au Kazakhstan, le Championnat du monde aura lieu en novembre en Égypte, tandis que les Jeux d’Asie du Sud-Est sont prévus en décembre en Thaïlande.

L’entraîneur Trân Quôc Cuong a ajouté que 2025 était également une année de préparation pour le Vietnam en vue des Jeux asiatiques de 2026 et des Jeux olympiques de 2028, où le tir serait l’un des sports clés pour la chasse aux médailles.

Les athlètes s’entraîneront localement sous la direction de l’entraîneur mongol Byambajavyn Altantsetseg et auront l’occasion de se mesurer à l’équipe sud-coréenne lors d’une visite amicale à Hanoï.

L’Autorité du sport du Vietnam prévoit d’embaucher un autre expert pour élever davantage plus la qualité des tireurs à la carabine dans les prochaines semaines.

VNA/CVN