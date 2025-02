WTA 1000 de Dubai : à 17 ans, le triomphe précoce d'Andreeva

À 17 ans et 299 jours, la Russe Mirra Andreeva a créé l'exploit en remportant le tournoi WTA 1000 de Dubai, devenant ainsi la plus jeune joueuse de l’histoire à gagner un tournoi de cette catégorie.

Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à sa victoire 7-6 (7/1), 6-1 contre la Danoise Clara Tauson (38e), elle détrône la précédente recordwoman, Coco Gauff, qui avait remporté un WTA 1000 à 19 ans et demi en 2023. Andreeva, 14e au classement, grimpera à la 9e place, devenant la première membre du top 10 de 17 ans depuis Nicole Vaidisova en 2007.

Finaliste de Roland-Garros 2023, Andreeva a battu Iga Swiatek (2e) et Elena Rybakina (7e) lors de son parcours à Dubai. La jeune Russe a révélé s’être inspirée de Roger Federer et LeBron James pour garder son mental fort. "Tu peux soit laisser les pensées négatives entrer dans ta tête, ou être mentalement à 100% et te battre pour chaque point", a-t-elle déclaré après la finale.

C'est le deuxième titre de la carrière d'Andreeva, après sa victoire à Iasi en 2024. La finale contre Tauson a été un match serré. Après un démarrage difficile, Andreeva a récupéré un break de retard pour finalement dominer le tie-break. La deuxième manche a été plus fluide pour elle, remportant la rencontre en 1h46.

Bien que Tauson ait souffert de douleurs à la jambe gauche, elle a félicité Andreeva pour sa victoire. "Seuls mes kinés et moi savons ce que j’ai traversé cette semaine", a-t-elle expliqué après un combat acharné en demi-finale contre Karolina Muchova.

Mirra Andreeva a remercié son entourage, en particulier sa coach Conchita Martinez, et s'est adressée à elle-même avec humour, se félicitant d'avoir toujours cru en elle. En remportant le WTA 1000 de Dubai, elle succède à Jasmine Paolini, qui avait remporté ce tournoi en 2024.

AFP/VNA/CVN