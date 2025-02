Football : le Werder Brême souhaite approfondir ses liens avec le Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a visité mardi 18 février Brême et a assisté à un match de football entre le Werder Brême et le TSG Hoffenheim, dans le cadre d’une série d’activités marquant les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays.

>> Allemagne : première balle de titre pour le Bayer Leverkusen contre Brême

>> Le Vietnam Dialogue favorise la coopération financière Vietnam - Allemagne

>> Allemagne : patient et appliqué, le Bayern enchaîne contre Brême

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Lors d’une réunion avec les dirigeants du Werder Brême, l’ambassadeur Minh a évoqué les réalisations des deux pays au cours des cinq dernières décennies, notant les progrès réalisés dans divers secteurs, de la politique, la diplomatie, l’économie aux sports, la culture et l’éducation.

Dans ses efforts pour étendre sa présence internationale, le Werder Brême a identifié le Vietnam comme un marché clé pour le développement du football. Le club a participé à des événements locaux et a promu l’éducation au football dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Dominik Kupilas, responsable du développement commercial et de l’internationalisation du Werder Bremen, a souligné le partenariat du club avec l’initiative Football for All Vietnam (FFAV), qui vise à développer le football de base et l’éducation aux compétences de vie. En 2024, le club a effectué trois visites au Vietnam et a organisé de nombreuses sessions de formation, notamment dans le football féminin.

Kupilas a décrit ces visites comme cruciales pour l’engagement à long terme du club au Vietnam, exprimant l’espoir d’une coopération plus poussée à l’avenir.

Fondé en 1899, le Werder Bremen est l’un des clubs de football les plus performants d’Allemagne, avec de nombreux titres nationaux et internationaux à son actif.

Le club continue de renforcer sa présence au Vietnam en proposant des formations de football pour les jeunes, en organisant des événements de visionnage, en favorisant les échanges et en mettant en valeur les talents du football vietnamien sur la scène mondiale.

VNA/CVN