Angleterre : Arsenal chute avant le choc City-Liverpool

Arsenal a perdu à domicile contre West Ham (1-0) samedi 22 février, manquant une occasion de revenir dans la course au titre avant le choc entre Manchester City et Liverpool. Une victoire des Reds dimanche 23 février à Manchester porterait leur avance à 11 points, avec un match en plus.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Gunners ont livré l'un de leurs matches les plus décevants de la saison, ne parvenant jamais à bousculer West Ham. Le seul but du match est venu de Jarrod Bowen à la 44e minute, et malgré l’expulsion de Myles Lewis-Skelly (73e), Arsenal n’a jamais semblé en mesure de revenir. Ce revers les place à nouveau sur la deuxième place, avec un titre qui semble de plus en plus lointain depuis 2004.

L’entraîneur Mikel Arteta était privé de quatre attaquants et a aligné Mikel Merino en faux neuf. Cependant, l’attaque a été stérile, avec seulement quatre occasions au total.

Manchester United lutte à Everton

Manchester United a arraché le match nul à Everton (2-2) après avoir été dominé pendant une grande partie de la rencontre. Mené 2-0 après des buts de Beto (19e) et Abdoulaye Doucouré (33e), United a réagi grâce à un superbe coup franc de Bruno Fernandes (72e), suivi d’un égalisateur de Manuel Ugarte (80e).

Fernandes et les attaquants Joshua Zirkzee et Rasmus Hojlund ont été presque invisibles, et ce n’est qu’avec l’entrée d’Alejandro Garnacho que l’équipe a montré plus de percussion. United a évité de justesse une défaite avec une situation chaude en fin de match et un penalty annulé après vérification de la VAR. L'entraîneur Ruben Amorim a exprimé son inquiétude face à la désorganisation de son équipe.

Bournemouth a été surpris à domicile par Wolverhampton (1-0) et reste cinquième, un point derrière Manchester City. Tottenham a remporté sa troisième victoire consécutive à Ipswich (4-1).

