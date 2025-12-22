La Bourse de Paris en repli, dans une séance sans catalyseur

La Bourse de Paris évoluait en repli lundi 22 décembre, à l'entame d'une semaine avec peu de publications économiques attendues et écourtée par la fête de Noël.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,31% vers 10h00, soit de 25,50 points, à 8.125,88 points. Vendredi 19 décembre, le CAC 40 a terminé à l'équilibre (+0,01%) et sur l'ensemble de la semaine, il a pris 1,03%.

Avec les congés pour les fêtes de fin d'année, "le contexte invite à la prudence : des volumes clairsemés et une liquidité réduite pourraient amplifier les mouvements et rendre les séances plus erratiques qu'à l'accoutumée", note John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

La Bourse de Paris ne sera ouverte que lundi 22 décembre et mardi 23 décembre et connaîtra une demie séance seulement mercredi 24 décembre, avec une clôture à 14 heures.

"En Europe, une phase de respiration ne serait d'ailleurs pas illogique, alors que certaines places, à commencer par l'Espagne, affichent des performances spectaculaires depuis le début de l'année, proches de 50%", poursuit John Plassard.

Depuis le 1er janvier, Paris affiche une progression de plus de 10% tandis que Londres et Francfort avancent de plus de 20%.

À l'agenda cette semaine, "les États-Unis publieront mardi leur dernière estimation du PIB, attendue à 3,2% au troisième trimestre, accompagnée d'indications suggérant un possible raffermissement des pressions sur les prix", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Ipsen se rapproche du laboratoire chinois Simcere Zaiming

Le groupe pharmaceutique français Ipsen (-0,25% à 120,00 euros) a annoncé lundi avoir signé un accord avec le laboratoire chinois Simcere Zaiming pour obtenir les droits mondiaux exclusifs d'un médicament expérimental ciblant les tumeurs cancéreuses pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,06 milliard de dollars (environ 905 millions d'euros). La licence exclut la zone dite "Grande Chine" (Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan).

Coty nomme un PDG par intérim

Coty (-5,54% à 2,65 euros) a annoncé lundi 22 déceembre la nomination de Markus Strobel au poste de président directeur général par intérim à compter du 1er janvier.

Markus Strobel qui a effectué 33 ans de sa carrière chez Procter and Gamble, prend les rênes de l'entreprise Coty "à un moment charnière pour l'entreprise" précise le communiqué, "alors qu'un examen stratégique de l'activité Consumer Beauty est en cours, et avec le plein soutien du Conseil d'administration".

Il succède à la directrice générale Sue Nabi qui n'est pas évoquée dans le communiqué.

AFP/VNA/CVN