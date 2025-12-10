La Bourse de Paris termine en recul avant la Fed

La Bourse de Paris a terminé en baisse mardi 9 décembre, à la veille de la prochaine décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) lors de laquelle les investisseurs s'attendent à une baisse des taux d'intérêt.

>> La Bourse de Paris atone, l'attention sur la Fed

>> La Bourse de Paris termine en petite hausse, portée par la Fed et l'Ukraine

>> La Bourse de Paris atone avant la Fed

Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 a perdu 0,69% à 8.052,51 points, en baisse de 55,92 points. La veille, l'indice vedette parisien a terminé en repli de 6,31 points (-0,08%), à 8.108,43 points, à l'issue d'une séance déjà attentiste.

"Les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed). Selon toute vraisemblance, elle décidera d'une baisse de ses taux d'intérêt directeurs", résume Mike O'Sullivan, économiste en chef chez Moonfare.

Selon l'outil de veille CME FedWatch, les investisseurs anticipent massivement une nouvelle baisse des taux, qui les ramènerait dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

Mais "le plus intéressant sera le commentaire du président de l'institution, Jerome Powell", relève Mike O'Sullivan. Son discours interviendra en effet sur fond de divisions entre les responsables de la Fed sur la marche à suivre dans les prochains mois.

"Deux camps s'opposent : une partie estime que le mandat de stabilité des prix doit dorénavant primer sur celui du plein emploi", compte tenu de la "persistance de l'inflation dans les services". D'autres "voix se sont ralliées à l'idée que la dynamique conjoncturelle demeure trop fragile" et que la "politique monétaire est trop restrictive", relève Romain Aumon, macroéconomiste chez Natixis IM.

Jerome Powell pourrait toutefois "maintenir une position relativement neutre, en évitant toute indication spécifique sur la trajectoire future de la politique monétaire", estime Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO.

Côté obligataire, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans a atteint 3,55%, contre 3,58% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, a fini à 2,84%, contre 2,86%.

Air France dévisse

L'action d'Air France-KLM a perdu 6,96% à 10,43 euros, après avoir dévissé de plus de 10% dans les premiers échanges en Bourse mardi 9 décembre. Ces secousses interviennent après une annonce du groupe de transport maritime CMA CGM, qui souhaite lever environ 325 millions d'euros avec une émission de dette qu'il pourra rembourser avec ses actions du groupe aérien.

L'opération porte en effet sur la totalité de la participation de CMA CGM dans le groupe, "soit environ 23,1 millions d'actions représentant 8,8% du capital" du groupe aérien, précise un communiqué publié par l'armateur.

Nexans chute

Le groupe de câbles a chuté de plus de 10% en début d'après-midi, et son cours a même été suspendu, après une information non sourcée du média chypriote Philenews, selon lequel le groupe aurait suspendu un appel d'offres sur un projet de câbles sous-marins entre la Grèce et Chypre.

L'entreprise a finalement démenti ces informations, ce qui a réduit les pertes : le titre a terminé en recul de 6,38% à 123,30 euros.

EssilorLuxottica concurrencé par Google

Le titre du numéro un mondial de l'optique a cédé 5,57% à 286,30 euros, après un article de l'agence Bloomberg selon lequel Alphabet, maison mère de Google, allait lancer en 2026 deux modèles de lunettes connectées, alimentées par son système d'IA Gemini.

Une concurrence pour les propres modèles d'EssilorLuxottica, développés avec le géant de la tech Meta.

AFP/VNA/CVN



