La Bourse de Paris atone avant la Fed

La Bourse de Paris a terminé stable (-0,08%) lundi 8 décembre, à l'issue d'une séance sans événement majeur, dans un marché attentiste avant la prochaine décision de la puissante banque centrale américaine (Fed) mercredi soir 10 décembre, les investisseurs espérant une baisse des taux directeurs.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en repli de 6,31 points, à 8.108,43 points. Vendredi, le CAC 40 était resté stable (-0,09%) à la clôture, à 8.114,74 points et sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette parisien avait cédé 0,10%.

"La décision du comité monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) mercredi est l'événement majeur pour le marché cette semaine", commente Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Les investisseurs anticipent toujours massivement une nouvelle baisse d'un quart de point, ce qui constituerait une troisième détente de suite et ramènerait les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

Mais les marchés vont aussi se concentrer sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et sur les projections économiques pour l'année prochaine.

Seul fait notable de la séance: les chiffres du commerce chinois pour novembre.

Les exportations de la Chine ont augmenté de 5,9% en novembre sur un an, plus rapidement que prévu, mais ont baissé de 28,6% vers les seuls États-Unis au cours de la même période, a indiqué l'administration des Douanes.

Le chiffre global des exportations est meilleur que les prévisions de l'agence Bloomberg, qui tablait sur une hausse de 4%. Toutefois, les importations ont seulement progressé de 1,9% sur un an en novembre, à un rythme plus lent que la hausse de 3% prévue par Bloomberg, nouveau signe d'atonie de la consommation intérieure.

Côté valeurs, le géant français des cosmétiques L'Oréal a reculé de 1,99% à 365,35 euros après avoir annoncé l'acquisition de 10% supplémentaires du laboratoire suisse de dermatologie Galderma, portant ainsi sa participation au capital à 20%.

Le constructeur aéronautique Airbus, qui a annoncé avoir finalisé l'acquisition de certains sites de son fournisseur américain Spirit AeroSystems, une opération qui renforce son contrôle sur sa chaîne de production d'avions commerciaux, a gagné 0,70% 198,08 euros.

