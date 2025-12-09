Infrastructures de données : IBM va racheter Confluent 11 milliards de dollars

Le groupe informatique IBM va racheter la société Confluent pour 11 milliards de dollars, se renforçant dans les infrastructures de données, ont annoncé lundi 8 décembre les deux sociétés américaines dans un communiqué.

>> IBM s'engage à soutenir l'avancement technologique du Vietnam

>> IBM va investir 45 millions d'euros en France

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec cette transaction, qui devrait être finalisée d'ici mi-2026, IBM indique vouloir accélérer le déploiement d'intelligences artificielles (IA) agentiques auprès des entreprises alors que les géants de la tech multiplient les rachats d'ampleur.

Selon les termes de l'accord, IBM rachètera toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Confluent pour 31 dollars par action, représentant une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars.

IBM et Confluent "permettront aux entreprises de déployer l'IA générative et agentique de manière plus efficace et rapide en assurant une communication et un flux de données fiables entre les environnements", fait valoir le communiqué.

Aujourd'hui, "les données sont dispersées entre les cloud publics et privés, les centres de données et d'innombrables fournisseurs de technologies," a commenté Arvind Krishna, le PDG d'IBM, cité dans le communiqué.

"Avec l'acquisition de Confluent, IBM fournira une plateforme intelligente de données pour l'informatique d'entreprise, conçue spécialement pour l'IA", poursuit-il.

Le groupe centenaire est bien positionné dans la course à l'intelligence artificielle (IA), actif dans les logiciels, le conseil et les infrastructures (serveurs sur site ou à distance), même s'il est loin d'afficher les taux de croissance des géants de l'IA (1,4% de croissance du chiffre d'affaires en 2024).

IBM avait racheté l'an dernier son compatriote HashiCorp, spécialiste du cloud, pour 6,4 milliards de dollars. Il s'est par ailleurs engagé en avril cette année à investir 150 milliards de dollars aux États-Unis sur cinq ans.

De son côté, Confluent a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires de 922 millions de dollars, en hausse de 26% sur un an.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Confluent s'envolait de 29% aux alentours de 13h30 GMT. Celui d'IBM cédait de son côté 0,9%.

AFP/VNA/CVN