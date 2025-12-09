Wall Street marque le pas avant la Fed

La Bourse de New York a terminé en recul lundi 8 décembre, attendant avec prudence la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur ses taux directeurs et toute indication sur le futur de la politique monétaire aux États-Unis.

>> Wall Street termine en hausse et prévoit une baisse des taux

>> Wall Street termine sans grand entrain, attend la réunion de la Fed

>> Wall Street termine en hausse, la Fed en ligne de mire

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a lâché 0,45%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,14% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,35%.

"Il s'agit simplement d'une pause avant la réunion de la Fed", qui débutera mardi 9 décembre et se terminera le lendemain, commente auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Ces dernières semaines, les indices de la place américaine ont été poussés par la perspective d'une nouvelle détente de taux pour cette dernière réunion de l'année.

"Il ne fait pratiquement aucun doute que la Fed va baisser ses taux mercredi", relève Art Hogan. Selon l'outil de veille CME FedWatch, les investisseurs anticipent massivement une troisième détente consécutive, qui ramènerait les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%.

Pour M. Hogan, "ce qui sera probablement plus important, c'est le ton adopté par la Fed, (...) le résumé de ses projections économiques et la conférence de presse" de son président Jerome Powell mercredi à l'issue de la réunion.

Tout cela pourrait "aider les investisseurs à se faire une idée de la politique accommodante, ou non, que la banque centrale américaine est susceptible de mener à l'avenir", note David Morrison, de Trade Nation.

Les responsables de la Fed semblent être divisés sur la marche à suivre dans les prochains mois.

Trois camps se dessinent: les partisans d'un statu quo, ceux qui ont laissé planer le doute et les défenseurs d'un desserrement monétaire.

Les baisses de taux sont généralement bien accueillies par Wall Street car elles sont de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se tendait vers 21h20 GMT, à 4,17%, contre 4,13% à la clôture vendredi 5 décembre.

Côté indicateurs, la place new-yorkaise gardera un œil sur la publication du rapport JOLTS mardi 9 décembre concernant les offres d'emploi en octobre, des données retardées à cause de la longue paralysie budgétaire ("shutdown") qui a touché les États-Unis du 1er octobre au 12 novembre.

Au tableau des valeurs, le groupe de télévision et de cinéma Paramount Skydance (+9,02% à 14,57 dollars) a été récompensé pour sa nouvelle proposition d'acquisition de son concurrent Warner Bros Discovery (WBD), valorisé 108,4 milliards de dollars.

Cette contre-offre a été lancée trois jours après l'annonce d'un accord de rachat entre WBD (+4,41% à 27,23 dollars) et Netflix (-3,44% à 96,79 dollars).

À la différence de Netflix, qui ne propose de racheter, pour l'essentiel, que le studio Warner Bros et la plateforme de vidéo à la demande HBO Max, Paramount Skydance veut, lui, acquérir l'ensemble de WBD, y compris son portefeuille de chaînes de télévision, selon un communiqué.

La société Confluent a de son côté été propulsée (+29,08% à 29,87 dollars) après l'annonce lundi 8 décembre de son rachat par le groupe informatique IBM (+0,40% à 309,18 dollars) pour 11 milliards de dollars.

Avec cette transaction, qui devrait être finalisée d'ici mi-2026, IBM indique vouloir accélérer le déploiement d'intelligences artificielles (IA) agentiques auprès des entreprises.

Le concepteur de puces informatiques Marvell Technology a été décroché (-6,99% à 92,00 dollars) suite à des informations de presse selon lesquelles le géant Microsoft pourrait changer de fournisseur et opter pour les produits de Broadcom (+2,78% à 401,10 dollars).

AFP/VNA/CVN