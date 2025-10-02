La Bourse de Paris termine en hausse, portée par Sanofi et ArcelorMittal

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,90% mercredi 1 er octobre, portée par la perspective d'un accord commercial entre Washington et le secteur pharmaceutique et par le rebond d'ArcelorMittal dans le sillage d'un projet européen sur la protection de l'acier.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a gagné 71,01 points, à 7.966,95 points à la clôture. La veille, il avait terminé en légère hausse de 15,07 points, soit +0,19%, à 7.895,94 points à la clôture.

À la cote parisienne, le groupe pharmaceutique Sanofi s'est envolé de 8,44% à 85,18 euros, à l'instar d'autres valeurs du secteur ailleurs en Europe, portées par "la perspective d'un accord imminent dans le conflit pharmaceutique avec les États-Unis", explique Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Cette flambée des valeurs du secteur intervient au lendemain de l'annonce de Donald Trump d'un accord avec le laboratoire américain Pfizer pour baisser le prix de certains médicaments aux Etats-Unis en échange d'une exemption de droits de douane.

Le président américain avait en effet récemment brandi une possible taxe de 100% sur tout médicament breveté importé à compter du 1er octobre, à moins que les laboratoires ne construisent des sites de production aux États-Unis.

Les modalités de ces droits de douane choc restent néanmoins très floues.

Ailleurs à la cote parisienne, le sidérurgique ArcelorMittal a bondi de 5,30% à 32,20 euros, porté par la perspective d'une mesure de sauvegarde de la Commission européenne pour protéger la production d'acier européenne qui consisterait à élargir et à augmenter fortement les droits de douane appliqués aux importations d'acier.

Le vice-président de l'exécutif européen, Stéphane Séjourné, a dressé les grandes lignes de ce nouveau dispositif devant des représentants de la filière, réunis mercredi 1er octobre à Bruxelles par des organisations du secteur, selon des participants à la rencontre.

La nouvelle "clause de sauvegarde" préparée par Bruxelles, inclurait la réduction de "près de moitié" des quotas d'acier étranger qui peuvent être importés dans l'UE sans surtaxe.

Les droits de douane sur l'acier, actuellement fixés à 25%, pourraient aussi être augmentés "significativement", dans des proportions similaires à ce qu'ont fait les États-Unis ou le Canada.

Ailleurs sur le CAC 40, Schneider Electric a gagné 3,05% à 244,85 euros et Engie 2,19% à 18,66 euros.

À l'agenda, le marché s'est tourné vers l'inflation, qui a augmenté en septembre dans la zone euro, après plusieurs mois de stabilité, tirée par les prix de l'énergie.

La hausse des prix est ressortie à 2,2% sur un an, contre 2% en août, selon Eurostat, alors que les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur une remontée de l'inflation à ce niveau.

"Ce chiffre ne modifie pas les prévisions concernant les baisses de taux de la Banque centrale européenne (BCE)", qui, après avoir réduit progressivement ses taux d'intérêt directeurs depuis deux ans, les a maintenus inchangés en septembre, soutient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

AFP/VNA/CVN