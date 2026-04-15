Wall Street termine en hausse, les investisseurs renouent avec le risque

La Bourse de New York a clôturé en nette hausse mardi 14 avril, dopée par l'espoir d'une poursuite des négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui a ravivé l'appétit des investisseurs pour le risque.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a gagné 0,66%, l'indice Nasdaq a avancé de 1,96% et l'indice élargi S&P 500 a pris 1,18%.

"L'optimisme grandit quant à une possible reprise prochaine des négociations entre Washington et Téhéran (...) ce qui ravive l'enthousiasme des marchés", explique Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le président américain Donald Trump a assuré lundi 13 avril que les Iraniens "voudraient faire un accord, à tout prix", après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Et "des efforts sont en cours pour ramener les deux parties à la table des négociations", a confié mardi 14 avril une source pakistanaise de haut rang, assurant que "la réunion pourrait avoir lieu prochainement".

En parallèle, Israël et le Liban ont débuté mardi 14 avril une session de pourparlers directs à Washington, les premiers du genre depuis 1993.

Face à ces développements qui ont notamment fait chuter les cours du pétrole, certains investisseurs - dont des fonds spéculatifs - "estiment nécessaire de revenir sur le marché et d'augmenter à nouveau leur exposition au risque", remarque auprès de l'AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

"Mais de nombreuses incertitudes subsistent quant à la possibilité de parvenir à un véritable accord entre les États-Unis et l'Iran", prévient l'analyste.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain se détendait, évoluant autour de 4,25% vers 20h15 GMT contre 4,29% à la clôture lundi 13 avril.

Pour Jose Torres, l'optimisme de la place américaine émane aussi de la publication, mardi, de l'indice des prix à la production (IPP), en hausse sur le mois de mars (+4% sur un an) du fait de l'augmentation des prix de l'énergie, mais en deçà des prévisions (+4,6% selon le consensus de Trading Economics).

"L'inflation a progressé au même rythme qu'en février, dissipant ainsi les craintes selon lesquelles le conflit au Moyen-Orient aurait entraîné une très forte hausse des prix" le mois dernier, note l'analyste.

Côté entreprises, la saison des résultats a officiellement démarré cette semaine, avec les banques en tête de file.

Citigroup a été recherchée (+2,68% à 129,66 dollars) après avoir annoncé mardi un bond de 42% de son bénéfice net au 1T, faisant état d'un début d'année "exceptionnellement fort" grâce à l'ensemble de ses branches d'activité.

JPMorgan Chase (-0,80% à 311,18 dollars) a terminé en baisse, malgré des performances meilleures qu'attendu au premier trimestre, dont un bond des commissions dans la banque d'investissement (+28%) et d'une croissance dans la gestion d'actifs (+11%).

L'opérateur de satellites américain Globalstar a été salué (+9,63% à 79,91 dollars) après qu'Amazon (+3,81% à 249,02 dollars) a annoncé mardi vouloir acquérir le groupe pour renforcer sa position face au concurrent Starlink du milliardaire Elon Musk.

Le géant américain propose de payer jusqu'à 90 dollars par titre de Globalstar, en numéraire ou avec ses propres actions, selon son communiqué. Cela valoriserait l'entreprise à 11,6 milliards de dollars.

AFP/VNA/CVN