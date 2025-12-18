La Bourse de Paris en légère baisse avant la BCE et l'inflation américaine

La Bourse de Paris a terminé en léger recul mercredi 17 décembre, se montrant attentiste à la veille de la dernière réunion de la BCE de l'année et de la publication des chiffres sur l'inflation américaine pour le mois de novembre.

L'indice CAC 40 a perdu 20,11 points, soit 0,25%, à 8.086,05 points.

L'indice vedette parisien avait cédé 0,21% mardi 16 décembre.

Les investisseurs sont "entre deux eaux, au lendemain d'un rapport américain sur l'emploi qui n'a pas fait réagir et avant la publication des données de l'inflation", relève Charlotte de Montpellier, économiste de la banque ING.

Les marchés attendent la publication jeudi de l'inflation aux États-Unis pour le mois de novembre.

"Une inflation plus faible donnerait à la Fed davantage de marges de manœuvre" pour baisser ses taux l'an prochain, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

La veille, un rapport américain sur l'emploi, pour la même période, a été perçu comme mitigé et n'a pas permis aux intervenants de préciser leurs anticipations sur la politique monétaire de la banque centrale américaine.

Autre rendez-vous de la semaine: la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), dont une membre du directoire, Isabelle Schnabel, a indiqué récemment partager "les attentes du marché selon lesquelles le prochain mouvement sera une hausse" des taux d'intérêt.

"Les investisseurs seront très attentifs au discours de Christine Lagarde, afin d'évaluer à quel point ce qu'a exprimé Isabelle Schnabel est répandue au sein du conseil des gouverneurs", selon Mme de Montpellier.

Le marché n'attend dans tous les cas "pour l'instant aucune nouvelle baisse de taux l'an prochain", relève Romain Aumond, macroéconomiste et stratégiste quantitatif chez Natixis IM.

Dans ce contexte, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans a atteint 3,57%, contre 3,55% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a terminé à 2,86%, contre 2,84%.

TotalEnergies profite de la hausse des prix du pétrole

Le titre du groupe pétrolier TotalEnergies a pris 1,16% à 55,13 euros, en raison de la hausse des prix du pétrole.

Les cours ont grimpé, après que le président américain Donald Trump a annoncé mardi 16 décembre un "blocus total" contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, renforçant la pression économique sur Caracas, en pleine crise entre les deux pays.

Société Générale plébiscitée par Bank of America

Le groupe bancaire a avancé de 3,95% à 66,90 euros, après avoir bénéficié du relèvement de son objectif de cours par la Bank of America. Cette dernière a également placé Société Générale dans sa liste des valeurs à suivre pour 2026.

