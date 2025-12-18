Wall Street termine en baisse, minée par le secteur de l'IA

La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi 17 décembre, plombée par des inquiétudes renouvelées concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA) et ses niveaux de valorisation.

>> Wall Street clôture dans le rouge, s'inquiète de la tech

>> Wall Street attend avec prudence des données économiques américaines

>> Wall Street pas convaincue par l'emploi américain

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 1,81%. Le Dow Jones a perdu 0,47% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,16%.

"La forte baisse des actions technologiques pèse sur les principaux indices boursiers", résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"Les investisseurs commencent à être plus sélectifs et à s'intéresser aux gagnants potentiels" de la course à l'intelligence artificielle, note auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

L'enthousiasme autour de l'IA, qui a poussé la place américaine à des sommets ces deux dernières années, a été quelque peu entaché depuis la fin de l'été par les craintes autour des niveaux gigantesques de valorisation de certains titres.

Plusieurs groupes ont été fortement sanctionnés ces derniers jours, dont le spécialiste des puces électroniques Broadcom (-4,48% à 326,02 dollars, mercredi) ou le géant de l'informatique à distance (cloud) Oracle (-5,41% à 178,45 dollars), les investisseurs craignant que les dépenses faramineuses de ces entreprises ne soient finalement pas rentables.

D'autres grands noms du secteur ont terminé en franche baisse, à l'image de Nvidia (-3,81%), Alphabet (-3,21%) ou Intel (-3,38%). Micron, qui doit publier ses résultats après la clôture, a lâché 2,93%.

"Cela ne signifie pas pour autant que nous approchons de la fin du développement de l'intelligence artificielle", assure M. Hogan. "Les investisseurs font simplement preuve de plus de discernement."

Côté indicateurs, les opérateurs attendent jeudi les chiffres des prix à la consommation (CPI) pour le mois de novembre, publiés avant l'ouverture de Wall Street.

"Ces données n'auront probablement pas d'incidence sur le marché, sauf si le résultat s'écarte considérablement du consensus, dans un sens ou dans l'autre", note M. Hogan.

Plus l'inflation sera contenue, et plus la banque centrale américaine (Fed) disposera d'une marge de manœuvre pour abaisser ses taux dans les prochains mois et soutenir l'activité économique.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans restait stable par rapport à la clôture la veille, à 4,15% vers 21H15 GMT.

À la côte, le secteur de l'énergie a profité de la hausse des prix du pétrole après plusieurs jours de repli.

ExxonMobil a gagné 2,37%, Chevron a pris 1,89% et ConocoPhillips s'est octroyé 4,49%.

Warner Bros Discovery (WBD) a reculé de 2,39% après avoir rejeté la contre-offre de son concurrent Paramount Skydance (-5,42%) et préféré l'offre de rachat de Netflix (+0,23%).

La proposition de Paramount, qui valorisait Warner Bros à 108 milliards de dollars, "n'est pas dans l'intérêt de WBD", a fait savoir la société de distribution et de production de films dans un communiqué, recommandant à ses actionnaires de privilégier l'offre de Netflix.

Le groupe agroalimentaire General Mills (+3,45% à 48,64 dollars), propriétaire notamment des céréales Cheerios, a terminé en hausse grâce à des performances financières supérieures aux attentes pour le deuxième trimestre de son exercice décalé, avec notamment un bénéfice net par action de 1,10 dollar contre 1,03 anticipé.

Le fournisseur de produits médicaux Medline a brillé pour son premier jour de cotation à Wall Street (41,38% à 41,00 dollars), après avoir réussi à lever 6,26 milliards de dollars.

AFP/VNA/CVN