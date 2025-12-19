Wall Street positivement surprise par l'inflation américaine

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi 18 décembre, saluant le ralentissement inattendu de l'inflation en novembre aux États-Unis et les bons résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs Micron.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a pris 0,14%, l'indice Nasdaq a avancé de 1,38% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,79%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a reflué le mois dernier à 2,7% sur un an alors qu'il était de 3% en septembre (les chiffres d'octobre ne seront jamais connus en raison de la paralyse budgétaire, "shutdown", qui a touché les États-Unis à l'automne), selon un rapport dévoilé jeudi.

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie) a aussi ralenti, à 2,6% (contre 3% en septembre).

"Les données publiées aujourd'hui offrent à la banque centrale (américaine, ndlr) une marge de manœuvre plus large pour une nouvelle série de baisses de taux", estime Jose Torres, d'Interactive Brokers.

La Réserve fédérale (Fed) dispose d'un double mandat visant d'un côté à maintenir l'inflation à long terme autour de 2% et de l'autre à faire en sorte que États-Unis soient au plus proche du plein emploi.

Ces derniers mois, l'institution s'est concentrée sur l'atonie du marché du travail, et a choisi de procéder à trois baisses de taux consécutives.

"L'un des plus grands risques encourus est de voir l'inflation augmenter alors que (la banque centrale) essaye de lutter contre le chômage", relève Jack Ablin, de Cresset Capital Management.

Les chiffres de jeudi 18 décembre sont donc venus quelque peu rassurer les investisseurs.

Et "parallèlement, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont également été inférieures aux prévisions, ce qui contribue à apaiser les inquiétudes liées au ralentissement du marché du travail", ajoute Jose Torres.

Des analystes ont toutefois estimé que les données du CPI pouvaient être en partie faussées, le "shutdown" ayant suspendu pendant plusieurs semaines la collecte des informations par les services statistiques officiels.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans s'est détendu à 4,12% vers 21h30 GMT, contre 4,15% mercredi en clôture.

Côté entreprises, le fabricant de semi-conducteurs Micron (+10,12% à 248,55 dollars) s'est envolé, au lendemain de la publication de résultats trimestriels et prévisions financières sensiblement supérieurs aux attentes.

Pour le premier trimestre de son exercice décalé, Micron a notamment engrangé un bénéfice net de 5,4 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 4,5 milliards, pour un chiffre d'affaires record de 13,64 milliards de dollars.

Et le fabricant s'attend à de meilleures performances encore lors du prochain trimestre, avec un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards de dollars.

Ces performances financières ont été jugées rassurantes par les investisseurs, qui avaient été déçus par d'autres résultats de géants technologiques comme Palantir, Oracle ou Nvidia.

Trump Media - maison mère du réseau Truth Social fondé par Donald Trump - a été propulsée (+41,93% à 14,86 dollars) après avoir annoncé une alliance avec la société américaine TAE, qui développe une technologie de fusion nucléaire, dans un contexte d'explosion des besoins en énergie.

La start-up spatiale Rocket Lab (+11,05% à 59,92 dollars) a profité du lancement réussi, et en avance selon elle, de plusieurs satellites pour le compte du ministère américain de la Défense.

Les entreprises spécialisées dans le cannabis, à l'instar de Canopy Growth (-11,98%) ou Aurora Cannabis (-3,41%), ont terminé dans le rouge, malgré la décision de la Maison Blanche de changer le classement de la marijuana parmi les substances addictives, afin de prendre en compte l'usage thérapeutique.

Ce changement n'ouvre pas dans l'immédiat la voie à une dépénalisation au niveau fédéral et les marchés avaient déjà anticipé l'annonce.

AFP/VNA/CVN



