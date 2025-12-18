La Bourse de Paris attentiste avant la BCE et l'inflation américaine

La Bourse de Paris évolue en légère hausse jeudi, en attendant de prendre connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de données d'inflation aux États-Unis.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,17% vers 09h30, soit 13,98 points, à 8.100,03 points. Mercredi, il a terminé en repli de 20,11 points (-0,25%).

La réunion de la BCE figure parmi les rendez-vous majeurs de la séance, même si le marché anticipe un maintien de ses taux d'intérêt.

Le taux de dépôt, référence de l'institution monétaire, devrait ainsi rester fixé à 2%, comme depuis juillet, prévoient la plupart des observateurs.

La conférence de presse de la BCE se tiendra à 14h45, heure de Paris.

Outre la BCE, la Banque d'Angleterre annoncera également sa décision de politique monétaire. Le marché anticipe ici une baisse du taux directeur à 3,75%.

L'inflation britannique, dévoilée la veille, a de nouveau ralenti en novembre, à 3,2% sur un an, notamment grâce à la baisse des prix alimentaires, là où les analystes anticipaient un repli plus modéré.

Les investisseurs attendent aussi la publication de l'indice des prix aux Etats-Unis pour novembre (à 14h30, heure de Paris), qui pourrait donner des indications sur les intentions des décideurs économiques. Un rapport sur l'emploi publié mardi n'a pas apporté beaucoup de clarté au marché.

"L'inflation reste tenace et au-dessus de l'objectif de la banque centrale américaine (Fed), rendant irréaliste un taux directeur à 1%, comme le préconise Donald Trump, sans risquer une flambée des prix pour les ménages", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"En général, un affaiblissement du marché du travail contribue à contenir l'inflation, car la baisse des revenus réduit la consommation", poursuit-elle.

BNP Paribas et Mercedes-Benz négocient

Le groupe bancaire BNP Paribas (-0,49% à 79,68 euros), via sa filiale de location de véhicules longue durée (LLD) Arval, a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec Mercedes-Benz (-0,12% à Francfort) pour le rachat d'Athlon, la branche leasing du constructeur automobile allemand.

ADP en fort repli

L'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir qu'elle refusait d'approuver la hausse de 1,5% des redevances aéroportuaires que demandait Aéroport de Paris (ADP) du 1er avril 2026 au 30 mars 2027.

Le régulateur a toutefois approuvé la revalorisation de 15% de la redevance pour l'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Le titre du groupe ADP chutait de 6,44% à 120,50 euros vers 09h30.

AFP/VNA/CVN