Japon : l'inflation ralentit plus qu'attendu en juin, le prix du riz double sur un an

L’inflation au Japon a ralenti en juin, atteignant 3,3% sur un an, contre 3,7% en mai, selon les chiffres officiels publiés vendredi 18 juillet. Ce recul est supérieur aux attentes des économistes, qui tablaient sur 3,4%, mais reste bien au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la Banque du Japon (BoJ).

>> Le Japon affirme qu'il ne sacrifiera pas son agriculture face aux pressions d'import de riz américain

>> Japon : un tournoi mondial des barbiers pour dynamiser le secteur

Photo : AFP/VNA/CVN

Hors énergie et produits frais, l’inflation a même accéléré légèrement, passant à 3,4%.

Un facteur clé de cette inflation persistante est la flambée spectaculaire des prix du riz, qui ont presque doublé (+99,2%) en un an en juin, après une hausse similaire en mai. Cette augmentation historique depuis au moins cinquante ans se poursuit malgré la libération par les autorités de stocks stratégiques de riz.

Cette situation accentue le mécontentement envers le gouvernement du Premier ministre conservateur Shigeru Ishiba, fragilisé à quelques jours des élections sénatoriales dimanche. Dirigeant une coalition minoritaire depuis octobre, Ishiba et son Parti libéral-démocrate (PLD), allié à Komeito, risquent de perdre leur majorité au Parlement.

Pour limiter l’impact économique sur les ménages, Ishiba a élargi les aides au logement, prolongé les subventions à l’énergie et promis des chèques de 20.000 yens (environ 120 dollars) par citoyen. Pourtant, le prix du riz reste un enjeu majeur de la campagne électorale. La récolte 2023, consommée en 2024, a souffert des fortes chaleurs, tandis que la demande s’est intensifiée, notamment à cause des achats de précaution suite à un avertissement de risque de "mégaséisme". À cela s’ajoutent la hausse des prix des aliments importés et le stockage par des négociants visant à réaliser des profits.

Outre le riz, plusieurs produits alimentaires, tels que fruits et viande, ont également tiré l’inflation à la hausse en juin, alors que les factures d’électricité et de gaz ont augmenté moins rapidement.

Selon Abhijit Surya, analyste chez Capital Economics, le principal moteur du ralentissement de l’inflation est le recul marqué des prix de l’énergie, notamment grâce à la reprise des subventions sur les carburants.

Un défi pour la Banque du Japon

Le Japon, longtemps confronté à une inflation faible voire négative, vit un changement notable depuis avril 2022, avec un indice des prix à la consommation hors produits frais désormais systématiquement supérieur à 2%. Pour contrer l’inflation, la BoJ a entamé en mars 2024 un resserrement de sa politique monétaire, après une décennie d’assouplissement extrême.

Cependant, l’institution reste prudente face aux incertitudes provoquées par la guerre commerciale avec les États-Unis. Le Japon subit des droits de douane américains importants sur l’automobile (25%) et l’acier (50%), avec la menace d’une surtaxe sur toutes ses exportations.

Vendredi 18 juillet, Shigeru Ishiba et le négociateur japonais Ryosei Akazawa doivent rencontrer à Tokyo le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, pour tenter de relancer des négociations commerciales au point mort.

Malgré un niveau d’inflation élevé, Abhijit Surya estime qu’il y a toujours des raisons solides pour que la BoJ poursuive son resserrement monétaire cette année. Mais la banque centrale pourrait attendre l’issue des négociations, avec un risque de report de la prochaine hausse des taux à début 2026.

Pour Stefan Angrick, de Moody’s Analytics, la BoJ devra maintenir sa politique actuelle à court terme, mais devrait relever ses taux d’ici janvier. Il anticipe que la combinaison d’un possible revirement monétaire, d’une inflation importée via la dépréciation du yen et de la hausse des prix à la production continuera à faire grimper les prix à court terme, tandis que les salaires peinent à suivre.

AFP/VNA/CVN