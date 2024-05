La BAD lance une nouvelle stratégie pour soutenir l'économie du Laos

La Banque asiatique de développement (BAD) a lancé une stratégie de partenariat 2024-2028 pour le Laos, afin de jeter les bases d'une économie plus inclusive, durable et résiliente dans ce pays.

La banque a déclaré dans un communiqué de presse que, dans le cadre de cette stratégie, elle collaborera étroitement avec le gouvernement lao pour promouvoir des finances publiques durables, améliorer l'accès équitable aux services et faire progresser les actions climatiques.

Cette stratégie sera renforcée par des thèmes transversaux tels que l'égalité des sexes, l'amélioration de la gouvernance et des capacités institutionnelles, une plus grande résilience au climat et aux catastrophes, ainsi qu’une coopération et une intégration régionales accrues.

La stratégie introduit des mesures globales pour promouvoir des finances publiques durables, en tirant parti d'une combinaison de prêts concessionnels, de subventions, d'assistance technique et de produits de connaissances.

En faisant progresser les engagements climatiques du Laos, elle fournira un soutien important en matière d'investissements et de connaissances dans des secteurs clés tels que l'agriculture ainsi que la gestion des ressources naturelles, la gestion de la pollution, des déchets et des risques de catastrophe, tout en cherchant à stimuler les investissements non souverains dans les énergies éolienne et solaire, conformément aux engagements du pays dans le cadre de l'Accord de Paris.

Pour améliorer l'accès équitable aux services, la stratégie se concentrera sur la réduction des lacunes en matière de soins de santé et d'éducation au niveau local, sur l'amélioration de leur qualité et sur la promotion du développement des compétences.

La stratégie sera en vigueur entre 2024 et 2028, conformément au plan national de développement socio-économique pour la période 2020-2025, a informé la vice-ministre lao du Plan et de l'Investissement, Phonevanh Outhavong. Il s'agira d'un outil clé de coopération entre la BAD et le Laos afin de stimuler la croissance de ce dernier d'ici 2025.

