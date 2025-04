Chine - Indonésie

La 1re réunion ministérielle du Dialogue conjoint des Affaires étrangères et de la Défense

La Chine et l'Indonésie ont tenu lundi 21 avril la première réunion ministérielle du Dialogue conjoint des ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Pékin (Chine).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, et Dong Jun, ministre de la Défense nationale, ont présidé la réunion, avec le ministre indonésien des Affaires étrangères Sugiono et le ministre de la Défense nationale Sjafrie Sjamsoeddin.

M. Wang a déclaré que les deux chefs d'État s'étaient rencontrés deux fois au cours de l'année écoulée et qu'ils avaient défini conjointement un plan pour le développement des relations entre la Chine et l'Indonésie dans la nouvelle ère. Sous l'attention personnelle des deux chefs d'État, la Chine et l'Indonésie ont établi et lancé le Dialogue conjoint des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, a-t-il ajouté.

Notant qu'il s'agit du premier dialogue conjoint des ministres des Affaires étrangères et de la Défense entre la Chine et un pays étranger, M. Wang a indiqué qu'il reflétait le niveau élevé de confiance mutuelle stratégique entre les deux pays et enrichissait également la connotation d'une communauté d'avenir partagé Chine - Indonésie ayant un impact régional et mondial.

M. Wang a appelé les deux parties à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, sous la direction stratégique du consensus important atteint par les deux chefs d'État.

Approfondir la coopération bilatérale

M. Dong a déclaré que la Chine était prête à travailler avec l'Indonésie pour mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants des deux pays et construire un nouveau modèle de coopération en matière de défense et de sécurité, caractérisé par une confiance mutuelle stratégique plus profonde, de meilleurs cadres institutionnels, une coordination plus robuste et une base plus solide pour relever les défis.

M. Sugiono a noté que l'Indonésie était disposée à travailler avec la Chine pour renforcer davantage la confiance politique mutuelle, accroître les échanges à tous les niveaux, approfondir la coopération mutuellement bénéfique, et renforcer la communication et la collaboration dans les cadres multilatéraux.

M. Sjafrie a exprimé la volonté de l'Indonésie de renforcer la coopération avec la Chine dans des domaines tels que la défense et la sécurité maritime, afin de maintenir la paix et la stabilité régionales.

Les deux parties se sont engagées dans une communication approfondie sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

À l'issue de la réunion, M. Wang et M. Sugiono ont signé un protocole d'accord sur l'établissement d'un mécanisme de dialogue stratégique global entre les gouvernements chinois et indonésien.

Lors de la réunion, les deux parties ont signé des documents sur la coopération en matière de sécurité maritime et d'autres domaines.

Xinhua/VNA/CVN