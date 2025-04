Serbie : le Parlement approuve le nouveau gouvernement dirigé par Djuro Macut

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au total, 153 députés ont voté en sa faveur, 46 contre et 51 étaient absents lors de la session de vote. Le nouveau gouvernement sera composé de 31 membres.

M. Macut a présenté le programme et la composition de son gouvernement mardi, au premier jour de la session spéciale de l'Assemblée nationale, en présentant les principales priorités de son administration.

M. Macut a souligné que son gouvernement se focaliserait sur la stabilisation nationale et la politique étrangère stratégique. En réponse aux manifestations menées par les jeunes et aux perturbations institutionnelles, il s'est engagé à défendre l'État de droit et à encourager un dialogue ouvert, tout en défendant les droits de tous les citoyens.

Il a annoncé la formation d'un Conseil pour la jeunesse et les talents, qu'il supervisera personnellement. Le conseil a pour objectif de cultiver les jeunes talents et de mettre leur potentiel au profit du développement du pays.

Au sujet des affaires internationales, M. Macut a réaffirmé l'approche souveraine et équilibrée de la Serbie. Tout en soulignant l'engagement de la Serbie envers le processus d'adhésion à l'Union européenne, il a mis l'accent sur l'indépendance du pays en matière de prise de décisions.

Xinhua/VNA/CVN