Les discussions indirectes entre l'Iran et les États-Unis sont "constructives"

Seyed Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré samedi 19 avril que les négociations avec la délégation américaine à Rome ont eu lieu dans une atmosphère " constructive " et font des progrès, a annoncé l'agence de presse iranienne IRIB.

Photo : Bureau de la présidence iranienne via AP/CVN

Il a fait ces remarques à la fin de la deuxième série de pourparlers indirects pour lesquels le sultanat d'Oman a servi de médiateur entre les délégations iranienne et américaine, dirigée respectivement par lui et Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, sur le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions de Washington.

Le chef de la diplomatie iranienne a décrit la réunion de quatre heures comme "bonne" et "allant de l'avant", ajoutant que les deux parties sont parvenues à une meilleure compréhension de plusieurs principes et objectifs clés.

Il a également noté que les négociations techniques au niveau des experts devraient commencer à Oman d'ici mercredi 23 avril, où les détails du cadre de l'accord pourraient être discutés.

Le ministre iranien a ajouté que les négociateurs se rencontreront à nouveau à Oman samedi prochain 26 avril pour discuter du résultat du travail des experts.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les pourparlers indirects qui viennent de s'achever ont été la deuxième série de discussions entre les délégations américaine et iranienne. La première, qui a eu lieu samedi dernier 12 avril dans la capitale omanaise Mascate, a été décrite par les deux parties comme "constructive".

Les discussions actuelles font suite aux menaces du président américain Donald Trump de bombarder l'Iran si Téhéran n'acceptait pas son offre de pourparlers décrite dans une lettre envoyée aux dirigeants iraniens début mars.

L'Iran a signé un accord sur le nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun (PAGC), avec six grands pays - le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et les États-Unis - en juillet 2015, acceptant des restrictions à son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions.

Les États-Unis se sont cependant retirés de l'accord sur le nucléaire en mai 2018 et ont rétabli les sanctions, incitant l'Iran à réduire certains de ses engagements nucléaires. Les efforts pour relancer l'accord n'ont pas obtenu de progrès substantiels.

