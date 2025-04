Klaus Schwab démissionne du poste de président du Conseil d'administration du FEM

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Alors que j'entre dans ma 88e année, j'ai décidé de démissionner des fonctions de président et de membre du Conseil d'administration, avec effet immédiat", a annoncé M. Schwab au Conseil dimanche 20 avril lors d'une réunion extraordinaire.

Conformément aux règlements du FEM, le Conseil a nommé à l'unanimité le vice-président Peter Brabeck-Letmathe en tant que président par intérim. Un comité de recherche a été également mis en place pour sélectionner un futur président.

"Le Conseil a reconnu les réalisations exceptionnelles du président retraité et fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab. Il a créé la principale plateforme mondiale pour le dialogue et le progrès, et le Conseil a exprimé sa gratitude pour ses 55 années de leadership infatigable à la tête du Forum", poursuit le communiqué.

Le Conseil d'administration du FEM a par ailleurs souligné "l'importance de rester fidèle à sa mission et à ses valeurs en tant que facilitateur du progrès". Fort de son rôle de confiance, le Forum continuera de rassembler des dirigeants de tous les secteurs et de toutes les régions pour échanger des idées et favoriser la coopération, ajoute le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN