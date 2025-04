L'Ukraine et les États-Unis signent un protocole d'accord sur les minéraux

L'Ukraine et les États-Unis ont signé jeudi 17 avril un protocole d'accord sur les minéraux, a déclaré la première vice-Première ministre et ministre ukrainienne de l'Économie, Ioulia Svyrydenko.

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'Ukraine et les États-Unis d'Amérique ont signé un mémorandum qui atteste de la collaboration constructive de nos équipes et de l'intention de finaliser et de conclure un accord qui bénéficiera à nos deux peuples", a écrit Mme Svyrydenko dans un message publié sur Facebook.

Le document a été signé à Kiev par Mme Svyrydenko et le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, à Washington.

Mme Svyrydenko a indiqué que les deux pays finaliseraient le texte de l'accord sur les minéraux et le signeraient dans un avenir proche, ajoutant que celui-ci serait soumis à la "ratification des parlements".

Plus tôt dans la journée de jeudi 17 avril, le président américain Donald Trump a annoncé que l'accord pourrait être signé la semaine prochaine.

