L1 : Marseille fait le trou à Angers

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 43 points, l'Olympique de Marseille ne reviendra sans doute jamais sur le Paris SG, leader avec dix longueurs d'avance, mais l'OM a profité des défaites de Monaco et de Lille pour avoir un matelas désormais de six unités sur ses poursuivants immédiats, Nice (3e) et Monaco (4e).

Angers, 13e, rate de son côté une opportunité de capitaliser sur les défaites de Reims, Saint-Etienne et Montpellier pour se donner un peu plus d'air pour le maintien.

Le succès olympien est tout ce qu'il y a de plus logique tant les hommes de Roberto de Zerbi ont pressé sur le but adverse dès l'entame et leur grand mérite est de n'avoir pas perdu patience devant leur propre maladresse.

Rétrospectivement, le seul regret du SCO - et il est de taille -, c'est la frappe de son goléador Estéban Lepaul un poil croisée alors qu'il était dans la surface, face au but (66e).

Les locaux tenaient encore bon le 0-0 à ce moment-là, et personne ne sait ce qu'il serait advenu s'ils avaient ouvert le score.

Mais peu après, Adrien Rabiot, d'une tête décroisée au premier poteau, a délivré les orange fluo (1-0, 69e).

Cinq minutes plus tard, Neal Maupay a conclu un très beau mouvement à deux avec Amine Gouiri, très altruiste sur cette action (2-0, 74e).

Avant ces deux buts rapprochés, on commençait sérieusement à se demander si l'OM allait trouver la faille face au bloc bas adverse très compact.

À ce moment-là, l'Olympien le plus dangereux se nommait Quentin Merlin, le piston gauche, ce qui n'est jamais très bon signe.

Occasions à gogo

Il s'était signalé par un centre-tir capté par Yahia Fofana (12e), une volée sur une ouverture d'Ismaël Bennacer, tout juste arrivé de l'AC Milan, mais droit sur le gardien (25e) et une autre frappe sauvée par Jordan Lefort devant sa ligne (38e).

Il avait aussi raté le cadre, pourtant assez ouvert, en ne redressant pas assez, au deuxième poteau, un centre fuyant, juste avant sa sortie (58e) pour laisser entrer Maupay qui s'est montré autrement plus adroit par la suite.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais Merlin n'est pas le seul à avoir gâché des occasions énormes.

Gouiri, devant le but adverse avec le gardien à terre, avait tiré largement au-dessus (37e).

Alors que Rabiot (45e) et Pierre-Emile Höjbjerg (62e), idéalement placés, avaient adressé des têtes beaucoup trop molles pour inquiéter Fofana, qui avait aussi été suppléé sur sa ligne par Florent Hanin, sur une frappe de Leonardo Balerdi (61e) peu avant l'ouverture du score.

Toutes ces occasions ne sont finalement que des péripéties sans conséquences et Marseille peut se réjouir aussi de la bonne intégration apparente de ses recrues Gouiri et Bennacer, titulaires, alors qu'Amar Dedic à joué le dernier quart d'heure à la place de l'ancien Rennais.

L'OM devra essayer de profiter encore d'un calendrier relativement clément avec trois prochains adversaires dans la seconde moitié du classement (Saint-Etienne, Auxerre et Nantes) pour consolider encore sa place avant le déplacement au Parc des Princes dans un peu plus d'un mois.

AFP/VNA/CVN