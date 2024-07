Ken Griffin a acheté le squelette de dinosaure le plus cher du monde

>> L'Allemagne restitue au Brésil un rare fossile de dinosaure

>> Des restes d’un dinosaure jamais répertorié en Amérique du Sud découverts

>> Deux squelettes de dinosaures bientôt aux enchères à New York

Photo : AFP/VNA/CVN

L'information a été révélée par le Wall Street Journal et confirmée à l'AFP par une source proche de la transaction.

Patron du fonds de pension Citadel et grand donateur du Parti républicain, Ken Griffin s'était déjà distingué en novembre 2021 en déboursant 43 millions d'USD pour un exemplaire original de la Constitution américaine, qu'il avait prêté à un musée de l'Etat de l'Arkansas.

D'après Sotheby's, qui a organisé la vente mercredi 17 juillet à New York, l'acquéreur "compte explorer le prêt du spécimen (de dinosaure) à une institution américaine". "+Apex+ (le nom donné au dinosaure), est né en Amérique et il restera en Amérique", a déclaré Ken Griffin, selon le Wall Street Journal.

Selon le magazine Forbes, la fortune de Ken Griffin est estimée à 37,8 milliards d'USD. Ancien élève de la prestigieuse université privée d'Harvard, près de Boston, il en est également l'un des plus grands donateurs (350 millions d'USD en 2023). Le milliardaire avait fait un don de 16,5 millions d'USD en 2017 au Field Museum de Chicago pour lui permettre d'exposer un autre spécimen de dinosaure, le T-Rex "Sue".

Âgé d'environ 150 millions d'années, reconnaissable à ses plaques pointues le long du dos, et dans un état de conservation "exceptionnel" selon Sotheby's, Apex a battu le record de valeur aux enchères détenu jusqu'ici par un T-Rex (31,8 millions en 2020).

Il a été découvert en mai 2022 sur le terrain privé d'un célèbre paléontologue, Jason Cooper, dans l'État du Colorado, et Sotheby's dit avoir travaillé avec le vendeur depuis le début, une garantie de "transparence" selon la société.

Les ventes de squelettes de dinosaures aux enchères se sont multipliés ces dernières années, provoquant un débat et la frustration des paléontologues qui craignent de voir des fossiles extraordinaires partir dans les mains de collectionneurs privés et échapper aux musées et à la recherche scientifique.

AFP/VNA/CVN