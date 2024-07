Avec Twisters, Lee Isaac Chung passe du cinéma d'auteur au remake de blockbuster

Son film précédent, Minari, était un récit doux, tranquille et semi-autobiographique d'immigrants coréens luttant pour s'adapter à la vie dans l'Arkansas rural des années 80. Il lui a valu un succès d'estime et deux nominations aux Oscars.

Si ce film d'auteur s'appuyait sur la nostalgie du Sud-américain profond, il est bien loin de Twister, la superproduction de 1996 consacrée aux tornades dévastatrices de l'Oklahoma, qui avait marqué l'entrée dans l'âge d'or des images de synthèse.

C'est pourtant à M. Chung que le studio Universal a confié les manettes de son remake, qui sort mercredi 17 juillet au cinéma en France.

"Je voulais vraiment faire un film comme celui-ci depuis longtemps", a-t-il confié lors de la première du film la semaine dernière à Los Angeles. Pour lui, une transition du cinéma d'auteur au blockbuster "n'a jamais été un obstacle".

Le cinéaste de 45 ans était notamment intéressé par les possibilités des effets numériques, désormais démultipliées à notre époque. Le remake fait ainsi appel aux talents de la société Industrial Light and Magic de George Lucas, pour générer des effets "vraiment épiques", selon M. Chung.

"En termes d'effets visuels, il y a tellement plus à faire sur l'environnement d'une tornade", a-t-il développé. "Dans le premier film, on ne voit que la tornade elle-même. Mais ce qui fait la force d'une tornade, c'est l'effet qu'elle a sur la nature et l'environnement."

Le film espère avoir le succès de son prédécesseur.

Réalisé pour environ 200 millions d’USD et distribué à l'étranger par Warner Bros, le remake est en passe de rapporter environ 50 millions d’USD pour son premier week-end dans les salles de cinéma nord-américaines.

Il met en scène Daisy Edgar-Jones (Normal People) dans le rôle d'une météorologue obligée de faire équipe avec un chasseur de tempêtes casse-cou, joué par Glen Powell (Top Gun: Maverick).

"Je pense que le premier film était un spectacle. C'était beau et grand", a déclaré leur collègue Paul Scheer. "Ce film a du cœur, de l'humour, de la comédie. Il reprend le modèle et l'améliore."

