À quelques jours des JO, le château de Versailles fin prêt pour accueillir l'équitation

>> Retour en force du public dans les grands musées parisiens

>> Au château de Versailles, de l'or, de la terre et des tractopelles pour accueillir les JO d'équitation

>> JO : la maire de Paris se baigne dans la Seine à neuf jours des Jeux

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis les trois tribunes éphémères, disposant d'un peu plus de 16.000 places assises et installées à proximité de l'Étoile Royale à l'arrière du parc, les spectateurs auront une vue panoramique sur le Grand Canal et, au loin, sur l'ancienne résidence royale.

"L'idée d'associer les épreuves équestres et les Jeux olympiques (à Versailles, NDLR) remonte à 2010", indique Christophe Leribault, le président du château de Versailles. "Il y a vraiment eu une adéquation avec la civilisation équestre qui s'est développée à Versailles avec ses grandes écuries, cette iconographie du roi à cheval", poursuit-il.

Le chantier a débuté il y a deux ans et a principalement consisté à aplanir le site, construire des gradins et respecter les normes environnementales et architecturales pour préserver la faune, la flore et le patrimoine.

L'aire principale de compétition, une carrière rectangulaire de 110 m de long et 75 m de large, sera le théâtre des compétitions de dressage et de saut d'obstacles.

Les concours d'escrime, de saut d'obstacles et de "laser-run" (course à pied et tir) du pentathlon moderne s'y dérouleront également, à partir du 8 août. Un bassin de 25 m jouxtant la carrière verra se dérouler l'épreuve de natation de cette discipline.

Le para-dressage aura lieu sur ce même site.

Pour le cross-country, les cavaliers suivront un parcours d'obstacles de 5,3 km dans l'enceinte du parc, franchiront le Grand Canal via un ponton équestre et traverseront trois passages à gué. 40.000 spectateurs sont attendus pour cette épreuve du concours complet.

Toutes les infrastructures seront démontées après les Jeux et de nombreux matériaux seront réutilisés, notamment le sable de la carrière.

"C'est un sable sportif, qu'on ne va pas trouver sur une plage de Normandie ou ailleurs", explique Anne Murac, du Comité d'organisation de Paris 2024 et responsable de six sites, dont celui de Versailles.

"Il est travaillé avec de la fibre technique, comme un gazon de stade de foot. Il est ensuite récupéré pour être déployé sur d'autres concours équestres", ajoute Mme Murac.

Les épreuves d'équitation auront lieu du 27 juillet au 6 août, le pentathlon moderne du 8 au 11 août et le para-dressage du 3 au 7 septembre.

AFP/VNA/CVN