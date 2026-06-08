Journée du sport et de la culture pour la cohésion de la communauté vietnamienne en France

Les 6 et 7 juin, les Jeux Olympiques des Vietnamiens en France 2026 (OV26) se sont déroulés à Troyes, dans le département de l’Aube, région Grand Est, au Nord-Est de la France.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’ouverture a été honorée par la présence de l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, le directeur du Centre culturel du Vietnam en France, Dinh Ngoc Duc, et les dirigeants des associations vietnamiennes. L’événement a réuni environ 300 athlètes amateurs et de nombreux supporters venus de diverses organisations et communautés vietnamiennes de tout l'Hexagone.

Dans son allocution, l’ambassadeur Trinh Duc Hai s’est félicité de la forte participation de plusieurs générations de Vietnamiens, soulignant l’importance de ces Jeux pour le renforcement de la cohésion communautaire. Selon lui, ces activités favorisent non seulement le développement de la pratique sportive au sein de la communauté vietnamienne en France, mais contribuent également à élargir les échanges entre les peuples. Elles insufflent une nouvelle dynamique aux programmes de coopération sportive entre le Vietnam et la France.

S’adressant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en France, Jérôme Tham, membre du comité d’organisation, a indiqué que la particularité de cette édition résidait dans sa capacité à rassembler les membres de la communauté, quels que soient leur âge ou leur langue. Selon lui, le sport constitue un langage universel favorisant les rencontres et le rapprochement entre les personnes. Cette année, de nombreuses familles étaient présentes, réunissant plusieurs générations. Outre les disciplines sportives traditionnelles, l’organisation a également proposé des activités destinées aux enfants et aux familles, notamment l’escalade sportive et divers jeux de motricité. Ces initiatives ont contribué à créer une atmosphère conviviale et festive, attirant de nombreux participants et spectateurs.

Avec 14 disciplines sportives et de nombreux espaces d’échange destinés aux familles et aux jeunes, l’événement confirme son statut de grand rassemblement de la communauté vietnamienne en France. Il joue un rôle important dans le renforcement des liens intergénérationnels, tout en encourageant la pratique du sport et la préservation de l’identité culturelle vietnamienne.

Au-delà de sa dimension sportive, l’OV26 a également offert un espace de partage culturel grâce à des stands de gastronomie et à diverses animations.

VNA/CVN