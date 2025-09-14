Italie : la Juve renverse l'Inter, Naples seul en tête

Vainqueur de la Fiorentina 3-1 samedi 13 septembre pour la 3 e journée du championnat, Naples a pris la tête de la Serie A, à égalité de points avec la Juventus, qui a renversé dans les arrêts de jeu l'Inter 4 à 3 dans un derby d'Italie spectaculaire.

Grâce à un but tardif du jeune milieu monténégrin de 19 ans Vasilije Adzic (90e+1), les Turinois ont enchaîné une troisième victoire dans une rencontre folle.

L'Inter de Cristian Chivu, qui a pris la suite de Simone Inzaghi, est 11e et enregistre un deuxième revers d'affilée après sa défaite surprise sur la pelouse de l'Udinese (2-1), avant de se déplacer mercredi chez l'Ajax en Ligue des champions.

Dans un derby d'Italie animé, c'est la Juve qui a ouvert le score sur sa première réelle occasion avec Lloyd Kelly (14e).

Les Milanais sont parvenus à revenir au score grâce à leur artilleur turc, Hakan Calhanoglu, d'une reprise puissante de l'extérieur de la surface (30e).

Quelques minutes plus tard, son compatriote Kenan Yildiz lui a répondu, d'une frappe lointaine toute aussi belle, que n'a pu qu'effleurer le gardien de l'Inter Yann Sommer (38e).

Les frères Thuram buteurs

Dans une deuxième période toujours aussi débridée, les Milanais ont bien cru tenir la victoire grâce au doublé de Calhanoglu (65e), et à une tête de Marcus Thuram (76e) sur corner.

Mais son frère Khéphren, lui aussi de la tête, mais sur coup franc, a rapidement égalisé (83e), avant qu'Adzic n'arrache la victoire, d'une frappe puissante à 25 mètres (90e+1).

Malgré ce succès, la Juve laisse à la différence de but la place de leader à Naples, qui a également signé un troisième succès en autant de rencontres, sur la pelouse de la Fiorentina (3-1).

Seuls Cremonese (3e, 6 points) et l'AS Rome (4e, 6 points) ont l'occasion de rejoindre le duo de tête, respectivement face à Vérone lundi, et Torino dimanche.

Le champion d'Italie en titre, qui jouera chez Manchester City en C1 jeudi 18 septembre, a rapidement pris le large grâce à deux buts de deux ses recrues estivales: Kevin de Bruyne (City) sur penalty (6e), et l'attaquant Danois Rasmus Hojlund (14e), arrivé de Manchester United.

Le défenseur Sam Beukema, transfuge de Bologne, a mis définitivement Naples à l'abri en deuxième période (51e). La Fiorentina, qui a réduit le score avec Ranieri (79e), est 13e, et attend toujours une victoire.

Plus tôt dans la journée, Cagliari a décroché son premier succès de la saison en dominant Parme 2 à 0, et prend provisoirement la 6e place, tandis que Parme, toujours avec un seul point, glisse à la 19e et avant-dernière place.

