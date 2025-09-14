Mondiaux d'athlétisme : Beatrice Chebet en or sur 10.000 m, Duplantis visera 6,30 m en finale

La première soirée des Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo a offert un spectacle de haut niveau samedi 13 septembre, marquée par le sacre de la Kényane Beatrice Chebet sur 10.000 m et la qualification sans effort du roi de la perche Armand Duplantis, qui rêve déjà de franchir 6,30 m en finale.

>> Mondiaux d'athlétisme : le 400 m plat, défi "colossal" pour Sydney McLaughlin-Levrone

>> Athlétisme : les marcheurs Evan Dunfee et Maria Perez premiers champions des Mondiaux de Tokyo

Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà double championne olympique et détentrice du record du monde, Beatrice Chebet a remporté son premier titre mondial sur 10.000 m en 30 min 37 s 61. Toujours bien placée, la Kényane de 25 ans a livré une accélération décisive dans le dernier tour, laissant sur place sa compatriote Agnes Jebet Ngetich, l’Éthiopienne Gudaf Tsegay et l’Italienne Nadia Battocletti. Seule cette dernière a tenté de s’accrocher avant de céder dans les derniers mètres.

Duplantis en gestion, Lavillenie au courage

À la perche, Armand Duplantis s’est qualifié en deux sauts et visera lundi 15 septembre un troisième titre mondial consécutif après Eugene (2022) et Budapest (2023). Le recordman du monde (6,29 m) a confié avoir "déjà la tête à 6,30 m", objectif qu’il juge "très possible".

Son aîné français Renaud Lavillenie (38 ans) s’est également qualifié, non sans peine : il a dû s’y reprendre à trois fois pour franchir 5,70 m, puis deux fois à 5,75 m. "Je ne me suis jamais arraché comme ça", a reconnu l’ancien recordman du monde, gêné par une petite douleur au tendon mais soulagé de retrouver une finale mondiale après trois ans d’attente. Les Bleus Thibaut Collet et Ethan Cormont seront aussi de la partie, offrant à la France un trio en finale pour la troisième fois de son histoire.

Kpatcha en finale, doublé américain

Photo : AFP/VNA/CVN

Hilary Kpatcha a validé son billet pour la finale du saut en longueur avec un bond à 6,85 m dès son deuxième essai. Elle visera une médaille dimanche 14 septembre.

Les Américains ont déjà ouvert leur compteur avec deux titres : Ryan Crouser, triple champion olympique, a décroché son troisième sacre mondial au lancer du poids grâce à un jet à 22,34 m, après un an d’absence en compétition ; puis le relais mixte 4x400 m a conservé son titre devant les Pays-Bas et la Belgique.

Les finales du 100 m, prévues dimanche 14 septembre, s’annoncent explosives. La championne olympique Julien Alfred a signé le meilleur temps féminin des séries en 10 s 93 en relâchant son effort, et retrouvera l’Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10 s 99), meilleure performeuse mondiale de la saison. Alfred vise le triplé 100 m, 200 m et 4x100 m.

Chez les hommes, Kishane Thompson a frappé fort en 9 s 95, balayant les doutes sur une gêne au tibia évoquée en août. Le tenant du titre Noah Lyles a remporté sa série dans le même temps, mais avec une impression de moindre aisance, assurant toutefois avoir couru "très facilement".

AFP/VNA/CVN