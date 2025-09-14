Teddy Riner vise un retour sur les tatamis… et la présidence de la République

De passage à Osaka comme parrain du Pavillon France à l’Exposition universelle, Teddy Riner a confié envisager un retour à la compétition " d’ici deux ou trois mois ", tout en évoquant son ultime défi sportif aux JO-2028 et ses ambitions politiques.

Sacré double champion olympique à Paris en 2024, Riner n’a disputé qu’un combat depuis. Opéré d’un coude, il a pris le temps de souffler avant de songer à un retour. "On ne sait pas encore quelle compétition, mais ce sera dans deux-trois mois", explique-t-il, tout en reprenant doucement l’entraînement.

Son préparateur Julien Corvo précise qu’un retour envisagé le 19 octobre au Mexique dépendra de son état de forme : "S’il se sent bien, mais pas forcément si les feux ne sont pas au vert".

Objectif JO-2028

Le judoka de 36 ans se projette déjà vers Los Angeles, ses sixièmes et derniers Jeux : "Je veux les aborder différemment. On prendra le temps de bien les préparer, avec des compétitions choisies. Sur cette dernière Olympiade, je veux prendre du plaisir et m’éclater".

L’idée de la présidence

Interrogé sur ses déclarations passées évoquant une éventuelle carrière politique, Riner assume : "Je suis citoyen avant tout. Si demain je fais de la politique, ce ne sera pas pour un poste de ministre mais pour changer les choses. Pour moi, le meilleur rôle serait président". Il balaie l’idée d’une progression par étapes : "Dans le sport, j’ai toujours été surclassé. Quand t’es le meilleur, t’es le meilleur. Mais on ne réussit jamais seul : j’avais les meilleurs autour de moi. En politique, je ferais pareil". Il juge la situation internationale "catastrophique" et la situation française "très compliquée", appelant à un "climat de calme" et à "trouver rapidement des solutions".

Guidé par les conseils de son père sur l’après-carrière, Riner investit déjà dans plusieurs projets : tentative de reprise du Coq Sportif avec Xavier Niel, relance de la marque française d’informatique Thompson, lancement de salles de sport. "Je suis un peu dans plein de choses", sourit-il, promettant d’en dire plus après 2028. Depuis septembre, il présente aussi avec sa compagne Luthna Plocus une émission de téléréalité sur Netflix, Pour le meilleur et à l’aveugle. "Je suis curieux de la vie. J’aime rendre les gens heureux. Et c’était une grande première avec ma femme", confie le quintuple champion olympique.

