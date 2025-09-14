Foot : les recrues à la fête pour Arsenal et Newcastle

Arsenal et ses nouvelles recrues ont surclassé Nottingham Forest (3-0) samedi 13 septembre, lors d’une 4 e journée de Premier League marquée par les débuts réussis de Nick Woltemade à Newcastle.

L’attaquant allemand n’a eu besoin que de 29 minutes pour ouvrir son compteur face à Wolverhampton (1-0). Bien placé entre deux défenseurs, il a repris de la tête un centre de Jacob Murphy pour offrir la victoire aux Magpies à St James’ Park. "Je suis ici depuis quatre jours, tout était nouveau, mais je me suis senti bien", a confié Woltemade, sorti en seconde période sous les applaudissements. Un succès bienvenu après l’été agité par le départ d’Alexander Isak à Liverpool et avant la réception de Barcelone en Ligue des champions.

Chelsea frustré, Arsenal impressionne

Chelsea, attendu mercredi 17 septembre sur le terrain du Bayern Munich, a laissé filer deux points à Brentford (2-2). Dominants, les Blues ont été punis en contre par Kevin Schade (35e), ont renversé la situation grâce à Cole Palmer (61e) et Moises Caicedo (85e), mais Fabio Carvalho a égalisé dans le temps additionnel (90+3).

De son côté, Arsenal a livré une démonstration contre Nottingham (3-0). Les recrues ont éclaboussé le match : Noni Madueke a dynamité le flanc droit, Martin Zubimendi a inscrit un doublé (32e, 79e) et Eberechi Eze a offert à Viktor Gyökeres le but du 2-0 (46e). Cristhian Mosquera a assuré en défense à la place de William Saliba, encore blessé. Seule ombre : la sortie sur blessure à l’épaule du capitaine Martin Odegaard, qui ne devrait toutefois pas être éloigné longtemps.

Postecoglou rate ses débuts avec Nottingham

Arrivé en début de semaine, Ange Postecoglou a subi une lourde défaite pour ses débuts. L’Australien a reconnu une "semaine perturbante" mais promis d’imprimer rapidement sa patte, dès mercredi 17 septembre en Coupe de la Ligue contre Swansea.

Son ancien club, Tottenham, a poursuivi son bon départ en s’imposant 3-0 sur le terrain de West Ham, en crise et déjà avant-dernier. "Je suis ici depuis six ans, j’ai connu des hauts et des bas, il faut juste affronter la tempête", a commenté le capitaine Jarrod Bowen.

Dans les autres rencontres, Fulham a battu Leeds (1-0), Bournemouth a dominé Brighton (2-1), Sunderland a arraché un nul à Crystal Palace (0-0), tandis qu’Aston Villa a encore été muet à Everton (0-0) et reste sans le moindre but cette saison.

