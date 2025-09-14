WTA 500 de Guadalajara : Elsa Jacquemot qualifiée pour sa première demi-finale

Elsa Jacquemot, 83 e mondiale, s'est qualifiée vendredi 12 septembre pour les demi-finales du tournoi WTA 500 de Guadalajara, une première sur le circuit principal pour la Française de 22 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Jacquemot a renversé en quarts de finale l'expérimentée allemande Tatjana Maria, 38 ans et 51e mondiale, en trois sets 3-6, 6-4, 6-4.

"C'est incroyable pour moi, c'est ma première demi-finale en 500, a-t-elle savouré. J'ai joué des grosses joueuses, Maria (Sakkari), Elise (Mertens, 22e et tête de série N.1), Tatjana, qui sont des grosses joueuses, donc je suis vraiment contente de m'en être sortie".

Après avoir perdu le premier set, marqué par cinq doubles fautes, Jacquemot est allée brièvement aux vestiaires. Elle est revenue sur le court avec une attitude plus combative, ce qui lui a permis d'enflammer le public mexicain et d'égaliser.

La Française a d'ailleurs souligné l'importance du public sur un "court central incroyable" et se sent "un peu comme à la maison ici" au Mexique.

Dans la troisième manche, Jacquemot s'est montrée plus polyvalente dans ses retours de service et a fait preuve de plus de détermination pour tenir ses propres jeux de service. Elle a conclu sur sa quatrième balle de match grâce à une faute directe de Maria.

"J'essaie de rester le plus calme possible, le plus zen possible. C'est vrai que je mène 4-1, elle remonte, il y a de la pression, du stress, mais j'essaie vraiment de me battre jusqu'au bout, parce que je sais que la joueuse en face ne va pas lâcher le match", a-t-elle souligné après ce duel de 2h12.

Elle sera opposée en demi-finales à la Colombienne de 24 ans Emiliana Arango, 86e mondiale, pour tenter d'accéder à sa première finale sur le circuit.

L'autre demi-finale opposera la jeune Américaine Iva Jovic (73e mondiale à 17 ans) à la Tchèque Nikola Bartunkova (228e à 19 ans).

Des quatre joueuses du dernier carré, seule Arango a déjà joué une demie sur le circuit WTA. Elle a même atteint la finale cette année à Merida.

AFP/VNA/CVN