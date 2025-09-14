Top 14 : Lyon, le Stade toulousain et Pau trio de tête

Triple champion en titre, le Stade toulousain s’est hissé sur le podium du Top 14 après deux journées, aux côtés de Lyon et Pau, dans un week-end marqué par un petit événement : le premier carton orange de l’histoire du championnat.

>> Top 14 : Farrell et le Racing 92, c'est déjà fini

>> Top 14 : l'UBB surclasse Toulon, et n'est qu'à un pas du doublé

Photo : AFP/VNA/CVN

À Ernest-Wallon, Toulouse a dominé Perpignan avec le bonus offensif (31-13). Encore en phase de réglages, les Rouge et Noir totalisent 9 points, juste derrière Lyon à la différence de points. Le Lou, vainqueur 25-18 à Montauban, conserve la tête provisoire en attendant le match Bordeaux-Bègles - Racing 92. Cette victoire est la première à l’extérieur pour les Lyonnais depuis janvier.

Les Palois séduisants, les Parisiens inquiétants

Pau a brillé contre le Stade français (34-10), inscrivant quatre essais dont deux magnifiques de Théo Attissogbe après contact. À l’inverse, le Stade français, impressionnant lors de la première journée, est retombé sur terre. Avec huit essais encaissés en deux matches, la défense parisienne inquiète.

Toulon, qui avait écrasé Castres en barrages la saison passée, a cette fois peiné (16-12), ne s’imposant qu’en toute fin de match grâce à Gaël Dréan. Cette deuxième victoire les place quatrièmes (8 pts), à une longueur du trio de tête.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Rochelle a également souffert face à Clermont, pourtant réduit à 14 puis 13 joueurs. À deux minutes de la fin, le score restait serré, avant les essais tardifs de Davit Niniashvili (78e) et Nolann Le Garrec (80e) pour sceller la victoire (34-16).

À Jean-Dauger, Bayonne a tremblé contre Montpellier. Portés par la précision au pied de Joris Segonds (16 points), les Basques ont arraché la victoire 26-23 à la 77e minute, enchaînant un 15e succès consécutif à domicile.

Montauban, Perpignan et Clermont en difficulté

Montauban, promu cette saison, a de nouveau chuté, cette fois contre Lyon (18-25), manquant de peu le bonus défensif. Déjà en fond de classement, les Tarn-et-Garonnais partagent la dernière place avec Perpignan et Clermont. Ces derniers ont reçu le tout premier carton orange du Top 14, adressé à Rob Simmons pour un plaquage dangereux sur Grégory Alldritt.

AFP/VNA/CVN