Italie : la confiance des consommateurs et entreprises poursuit sa hausse en août

La confiance des consommateurs et des entreprises en Italie a poursuivi sa hausse en août dans la quasi-totalité des secteurs, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

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Photo : AFP/VNA/CVN

La confiance des entreprises progresse de 95,7 en juillet à 96,9 en août, "portée par une amélioration générale des évaluations exprimées par les chefs d’entreprise qui opèrent dans le commerce, la construction et les industries des biens d’équipement", précise l'Istat.

L’indice de confiance des consommateurs, indicateur basé comme pour les entreprises sur des sondages effectués en début de mois, est aussi en légère hausse pour le deuxième mois consécutif, de 94,2 à 94,5.

Cette progression est soutenue selon l'Istat "par l’amélioration des jugements portant à la fois sur la situation économique générale et sur la situation personnelle, par la diminution des anticipations concernant le chômage ainsi que par une augmentation du solde des opinions sur la possibilité d’épargner à l’avenir".

Le taux de chômage est devenu faible en Italie malgré un rebond en juin, à 5,7%.

L'inflation a, elle, légèrement ralenti en juillet, à 2,8% sur un an, principalement sous l'effet du ralentissement de la hausse des prix de l'énergie.

AFP/VNA/CVN