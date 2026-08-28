La Bourse de Paris profite d'un rebond, avant Jackson Hole

La Bourse de Paris fait le pari du rebond vendredi 28 août, avant le très attendu discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh, à l'occasion de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,91% à 8.396,58 points, soit une hausse de 76,71 points.

La veille, l'indice vedette parisien avait nettement reculé de 1,68%, plombé par les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant la situation budgétaire et politique de la France.

Ce vendredi 28 août, "l'attention des marchés se focalise sur Jackson Hole" et "le discours de Kevin Warsh", selon Kathleen Brooks, analyste de XTB.

Le dirigeant s'exprimera pour la première fois en tant que chef de la Fed aux rencontres de Jackson Hole, au Wyoming, à l'ouest des États-Unis, un rendez-vous annuel incontournable pour les décideurs monétaires.

Ce discours est très attendu, car de plus en plus de voix s'élèvent pour que Kevin Warsh donne des perspectives sur le relèvement des taux directeurs de la Fed face à l'inflation, ravivée par la guerre au Moyen-Orient et l'envol des prix de l'énergie.

Un exercice délicat, en raison de la flambée des taux d'intérêt des dettes publiques, et de la position du dirigeant. Ce dernier avait indiqué précédemment ne pas vouloir donner de signal sur la trajectoire possible de sa politique monétaire.

"Les enjeux sont donc de taille. Kevin Warsh doit s'exprimer, et ce qu'il dira - ou ne dira pas - influencera probablement le marché, peut-être de manière considérable", résume Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

La France attend Fitch

Les marchés parisiens gardent cependant un oeil sur la situation budgétaire et politique française, alors que l'agence Fitch réévaluera vendredi soir la note attribuée à la dette de l'Hexagone.

Cette évaluation intervient quelques semaines avant la présentation du dernier budget du gouvernement, avant l'élection présidentielle, et alors que cette question revient au cœur des débats dans le pays.

L'institut de statistique français Insee a révisé vendredi 28 août à la baisse le PIB du deuxième trimestre, à 0,00%, contre +0,2% auparavant, et a fait état d'une hausse de l'inflation, à 2,4% en août, contre 2,1% en juillet.

Le taux d'intérêt français à échéance dix ans était à 4,11%, contre 4,10% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 3,26%, contre 3,25% jeudi soir.

EssilorLuxottica rachète ses actions

Le numéro un mondial de l'optique a annoncé vendredi le lancement d'un programme de rachat d'actions, "portant sur l'achat d'un maximum de 5 millions" de titres, débutant vendredi.

Une annonce saluée en Bourse: son titre grimpait de 3,14% à 162,55 euros, en première place du CAC 40.

AFP/VNA/CVN