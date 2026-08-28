Mondial Relay souhaite investir 500 millions d'euros en France d'ici 2030

Mondial Relay, qui possède en France le plus important parc de consignes automatiques de colis, entend "continuer de développer son réseau" en investissant 500 millions d'euros d'ici 2030, a indiqué son Pdg à l'AFP.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y a encore beaucoup de potentiel en France" sur la livraison hors domicile, a estimé David Lewkowitz lors d'un entretien à l'AFP en marge de l'événement de rentrée du Medef.

Les Français sont de plus en plus nombreux à adopter les consignes automatiques pour le retrait ou l'expédition de colis, même s'ils restent plus frileux que leurs homologues européens en la matière, selon une vaste étude de Geopost en 2025 (30.000 répondants, 22 pays européens).

Selon cette filiale internationale de La Poste, cet usage a toutefois progressé en France de 9% entre 2023 et 2025.

Mondial Relay souhaite implanter 3.500 "lockers" supplémentaires en 2026 en France, constituant ainsi un réseau de 13.500 consignes automatiques d'ici la fin de l'année.

À titre de comparaison, La Poste devrait atteindre 8.500 consignes fin 2026 tandis qu'Amazon déclarait en février dernier en mettre 5.000 à disposition.

Mondial Relay compte également 7.000 points relais chez des commerçants en France, après la fermeture de quelque 3.500 l'an dernier.

L'entreprise avait alors été critiquée par la confédération des Commerçants de France et des parlementaires mais David Lewkowitz a défendu mercredi 26 août le principe d'un "modèle hybride" entre consignes et points relais.

"J'entends souvent l'opposition entre points relais qui aident les commerces" et consignes automatiques qui dévitaliseraient les centres-villes "mais ce n'est pas antagoniste", a jugé le Pdg.

"Les lockers sont, pour 90% d'entre eux, implantés dans des commerces, soit à l'intérieur ou sur le parking. Le commerçant offre à son client un service supplémentaire et (le locker) génère du trafic" dans le magasin, a-t-il encore argumenté.

Interrogé par l'AFP, le dirigeant a affirmé qu'il n'y aurait pas "de gros ajustements supplémentaires" en ce qui concerne le nombre de points relais.

Outre les investissements financiers, Mondial Relay projette la création de 1.000 emplois sur le territoire national d'ici 2030.

Mondial Relay appartient au groupe polonais InPost et gère la France, la Belgique, le Luxembourg. L'entreprise compte, en France, 49 agences de livraison, 3 plateformes logistiques (Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Rhône) et emploie 2.400 salariés.

AFP/VNA/CVN