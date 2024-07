Israël : le bilan de la fièvre du Nil occidental atteint 31 morts

Photo : CTV/CVN

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a fait état de 49 nouveaux cas d'infection, portant le bilan total à 405 cas, un chiffre proche du record annuel de 425 cas enregistré en 2000.

Le ministère a attribué cette forte morbidité au climat plus chaud et plus humide dans la région favorable aux moustiques, cette espèce servant de vecteur de transmission du virus des oiseaux aux humains.

Selon le site d'informations israélien Ynet, la population la plus affectée est celle des personnes âgées de 70 ans et plus, tandis que des enfants sont également diagnostiqués comme infectés par le virus.

La plupart des infections humaines se traduisent par des symptômes nuls ou bénins similaires à un rhume, mais il arrive qu'elles se développent chez certaines personnes en maladie grave affectant le système nerveux central.

Plus tôt dans la semaine, le directeur des services vétérinaires israéliens, Tamir Goshen, a rapporté sur le site d'informations en ligne que 159 oiseaux avaient été identifiés comme infectés par ce virus au cours des deux derniers mois, contre trois oiseaux infectés seulement sur la totalité de l'année 2023.

Xinhua/VNA/CVN