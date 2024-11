Le chef de l'AIEA visite en Iran deux sites nucléaires

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours de sa visite, M. Grossi était accompagné de Massimo Aparo, directeur général adjoint de l'AIEA et chef du département des garanties de cette agence, de Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), et de Kazem Gharibabadi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères en charge des affaires juridiques et internationales, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars.

Jeudi 14 novembre, M Grossi a déclaré aux journalistes à l'issue de sa rencontre avec le ministre iranien Seyed Abbas Araghchi que sa visite prévue sur ces deux sites constituait un élément important de sa visite en Iran, commentant que "cela m'aidera à obtenir une image complète du développement du programme nucléaire iranien".

M. Grossi a également rencontré le même jour le président iranien Massoud Pezechkian et le président de l'OIEA Mohammad Eslami pour discuter des activités nucléaires du pays.

La visite de M. Grossi en Iran survient alors qu'un certain nombre de questions restent en suspens entre Téhéran et l'AIEA, notamment les affirmations de cette agence qui dit avoir trouvé "des traces d'uranium" sur un certain nombre de sites iraniens "non déclarés", des affirmations démenties de manière répétée par ce pays.

Xinhua/VNA/CVN