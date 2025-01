Incendies à Los Angeles : la recherche de victimes se poursuit même à cheval

Dix jours après le début des incendies qui continuent de sévir à Los Angeles, des policiers à cheval et des agents accompagnés de chiens inspectent vendredi 17 janvier les zones sinistrées à la recherche de victimes, dans les bâtiments calcinés et jusque dans certaines zones escarpées.

Photo : VNA/CVN

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et au moins 27 sont décédées à cause des incendies à Altadena, au nord de Los Angeles, et dans le quartier huppé de Pacific Palisades, dans l'ouest de la ville.

Ils ont détruit plus de 16.000 ha, une superficie presque aussi grande que la capitale Washington, et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes.

Chez certains évacués, la frustration grimpe face aux autorités qui les empêchent de rentrer chez eux -même si leurs maisons ont échappé aux flammes- à cause de dangers invisibles comme de potentiels glissements de terrain ou le risque de pollution par des substances toxiques.

Nina Madok, qui a perdu sa maison à Pacific Palisades, a déclaré à l'AFP qu'une réunion d'information organisée jeudi soir 16 janvier pour les évacués n'avait "servi à rien". "Nous avons besoin de responsables locaux qui répondent à nos questions maintenant... pas ces charlatans", a-t-elle tranché.

Les autorités ont déclaré jeudi 16 janvier qu'il faudrait au moins une semaine avant que les personnes évacuées puissent rentrer chez elles.

"Chaque centimètre carré"

Des équipes accompagnées de chiens renifleurs poursuivent leurs recherches minutieuses à Altadena, où au moins 5.718 bâtiments ont été détruits, faisant du "Eaton Fire" le 2e incendie le plus destructeur de l'histoire de la Californie selon les pompiers de l'État.

"Nous examinons chaque bâtiment un à un et fouillons chaque centimètre carré pour essayer de trouver quelqu'un", a souligné Dan Paige, qui aide à coordonner les opérations de recherche dans la ville.

L'incendie de Pacific Palisades, quartier situé entre Malibu et Santa Monica, a détruit au moins 2.869 bâtiments.

Au-dessus de Malibu, des agents de police arpentent à cheval les collines broussailleuses et escarpées. Tous les secteurs sinistrés doivent être ratissés avant de pouvoir rouvrir au public, même quand aucune information spécifique ne laisse supposer une présence humaine.

Pompiers applaudis

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que des milliers de pompiers poursuivent leurs efforts pour éteindre les flammes, les pancartes les remerciant fleurissent dans tout Los Angeles, jusqu'à l'extérieur du studio où l'animateur et humoriste Jimmy Kimmel enregistre une célèbre émission télévisée.

Une vidéo postée par TMZ a montré des pompiers en uniforme applaudis et acclamés par les clients d'un restaurant à Calabasas, près de Malibu, après un repas offert, selon ce site d'information people, par l'établissement et la clientèle.

Ces louanges adressées aux soldats du feu contrastent avec les attaques frontales du président élu Donald Trump contre Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie, sur la gestion des incendies par les autorités locales.

Donald Trump, qui retourne lundi 20 janvier à la Maison Blanche, l'a menacé de suspendre les aides fédérales à son État s'il ne se pliait pas à ces exigences politiques.

Considéré comme l'un des grands espoirs du parti démocrate, Gavin Newsom est l'une des cibles de prédilection du milliardaire, qui attaque à travers lui les idées progressistes, dont la Californie est un creuset.

Les incendies ont donné lieu à des pillages de propriétés évacuées par leurs habitants. Des dizaines de personnes ont été arrêtées et neuf d'entre elles inculpées pour ce type de vol.

L'ancienne championne américaine de tennis Pam Shriver, qui avait fui les flammes de Pacific Palisades, s'est fait voler 16 trophées de tournois du Grand Chelem, tous gagnés en double. Ils se trouvaient dans sa voiture, dérobée sur le parking de l'hôtel où elle avait trouvé refuge.

"Aux gens qui font ça, (je dis) les gars, on doit se serrer les coudes", a-t-elle lancé à la télévision locale KTLA. "Ce n'est pas le moment de causer encore plus de stress et d'inquiétude aux gens."

AFP/VNA/CVN