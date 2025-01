Nintendo espère réitérer le succès de sa console hybride

Un écran plus grand et des manettes améliorées : le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a dévoilé jeudi 16 janvier sa prochaine console, la Switch 2, dont la sortie est prévue en 2025, avec l'espoir de reproduire le succès de la Switch, troisième machine la plus vendue de tous les temps.

L'entreprise a mis en ligne à cette occasion une vidéo pour en présenter les aspects techniques, tout en précisant que plus de détails seraient divulgués lors d'une diffusion en direct le 2 avril.

Dans cette courte annonce de 2 minutes 20, Nintendo montre une machine très similaire à sa grande sœur, toute noire, qui dispose d’un écran plus grand, d’un support amovible plus large, tout en conservant des manettes amovibles, les "joy-con".

On peut également y voir quelques images d’un jeu Mario Kart. Le dernier épisode de cette série, Mario Kart 8, s’est vendu à plus de 64 millions d’exemplaires sur la première Switch.

"La Nintendo Switch 2 fera fonctionner des jeux qui lui seront exclusifs, ainsi que les versions physiques et numériques des jeux de la Nintendo Switch", a précisé l'entreprise, une fonctionnalité particulièrement attendue par les fans puisqu'elle lui assure un catalogue de jeux conséquent dès sa sortie.

Cependant, "certains jeux Nintendo Switch peuvent ne pas être pris en charge par la Nintendo Switch 2 ou ne pas être entièrement compatibles avec elle", a-t-elle ajouté, sans plus de détails.

"Plus grande et plus puissante"

"C'est exactement ce qui était attendu : une Switch plus grande et plus puissante. Elle devrait très bien se vendre et donner un coup de fouet au marché", a commenté sur le réseau social Bluesky Mat Piscatella, analyste chez Circana, qui estime toutefois qu'elle ne devrait pas toucher un public plus large que sa devancière.

Le groupe japonais a également annoncé que des événements seront organisés dans plusieurs grandes villes dans le monde à partir du 4 avril pour permettre aux joueurs de tester sa nouvelle console, comme Paris, New York et Tokyo.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations sur cette nouvelle console s'étaient intensifiées et de nombreuses fuites en avaient dévoilé plusieurs aspects techniques. Sortie en mars 2017, la première Switch, jouable aussi bien en déplacement que connectée à une télévision, est devenue un immense succès pour Nintendo.

Elle s'était vendue fin septembre 2024 à 146 millions d'exemplaires, ce qui en fait la troisième console la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS.

Nintendo estime avoir écoulé environ 1,3 milliard de jeux sur Switch, parmi lesquels des titres très populaires comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou Animal Crossing: New Horizons, qui a rencontré un grand succès au moment des confinements liés au COVID-19.

Fans impatients

Mais face aux ventes déclinantes de sa Switch vieillissante, Nintendo avait prévenu en 2024 qu'il révélerait sa prochaine console d'ici la fin du mois de mars 2025.

En parallèle, la société basée à Kyoto s'efforce d'accroître la reconnaissance de sa marque dans le monde en ouvrant des parcs d'attraction et en finançant des films mettant en scène ses personnages comme The Super Mario Bros. Movie, deuxième plus gros succès au box-office dans le monde en 2023.

"Cependant, Nintendo génère toujours environ 91% de ses revenus grâce à sa Nintendo Switch, ce qui montre l'importance du lancement de la Switch 2", a souligné Darang Candra, analyste de la firme Niko Partners.

Selon lui, le géant japonais a peut-être essayé de créer un précédent en maintenant en vie sa console le plus longtemps possible.

"La durée et les coûts de développement ont augmenté de manière significative ces dernières années, au point de devenir difficilement soutenables, notamment parce que l'industrie du jeu a connu un ralentissement l'an dernier", a-t-il expliqué.

Du côté des fans, cette annonce était attendue de longue date, tant l'arrivée d'une console marque souvent une nouvelle étape dans l'industrie du jeu vidéo.

"Les gens sont impatients de voir ce que cette nouvelle console apportera en termes de nouvelles fonctionnalités et, bien sûr, surtout de nouveaux jeux", s'est réjoui LottieRoseGames, streameuse de 29 ans et spécialiste de Animal Crossing.

