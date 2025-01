Notre-Dame a accueilli 860.000 visiteurs depuis sa réouverture au public

Photo : AFP/VNA/CVN

La cathédrale a depuis accueilli "29.000 personnes par jour, et cela peut monter à 35.000 les jeudis de nocturne", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse, en rappelant à titre d'exemple que le Louvre accueillait quotidiennement 30.000 visiteurs.

La fréquentation était estimée autour de 23.500 personnes par jour avant l'incendie qui a ravagé Notre-Dame en avril 2019.

La cathédrale a rouvert le weekend des 7 et 8 décembre en présence de nombreuses personnalités, et a accueilli ensuite une semaine de "neuvaine" à l'accès réduit. Depuis la pleine réouverture au grand public le 16 décembre, l'engouement ne se dément pas, les vacances de Noël s'ajoutant à l'attrait de la nouveauté, ce qui a créé de longues files en fin d'année.

Mais "depuis deux semaines, on ne fait pas la queue", a assuré la responsable, en rappelant que l'entrée pouvait se faire avec ou sans réservation et que d'ailleurs seul "un tiers" des entrées se faisaient avec.

"Tout le monde a la possibilité de rentrer librement dans la cathédrale", a-t-elle rappelé, en martelant que l'entrée était gratuite.

Concrètement, il est possible de réserver deux jours avant la date de visite : 30% des billets proposés le sont à J-2, 30% la veille, et 40% le jour même.

Avec cet afflux, "on a une moyenne de 2.200 personnes dans la cathédrale" à un instant (pour une jauge de 3.000 personnes), et chaque visite dure 32 minutes (hors célébrations), a ajouté Mme Bellamy-Brown.

La cathédrale est aussi ouverte depuis mardi aux pèlerinages, "pour des groupes inscrits préalablement" et allant de 40 à 2.900 personnes. "Avoir des paroisses entières qui veulent venir, parfois de loin, c'est nouveau", a souligné la responsable.

Les groupes culturels pourront eux accéder à la cathédrale "après la Pentecôte" qui tombe le 8 juin.

Outre ses 300 bénévoles inscrits, plusieurs livrets (dont un pour les mal-voyants) et un dossier pédagogique, la cathédrale dispose d'une application disponible en anglais, français et espagnol, qui devrait être traduite en d'autres langues (italien, portugais, mandarin...) "d'ici l'été", a-t-elle ajouté.

AFP/VNA/CVN