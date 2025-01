Les incendies de Los Angeles frappent Hollywood, déjà en difficulté

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des acteurs, scénaristes et producteurs ont vu leur logement détruit par les flammes, des productions cinématographiques et télévisuelles sont temporairement suspendues et des appels se multiplient pour y annuler la saison des remises de prix.

Tout cela, alors que le secteur du divertissement se trouve déjà dans une mauvaise passe, en raison des coûts élevés poussant les professionnels à délaisser la ville. Avant cela, Los Angeles avait souffert de la pandémie de COVID-19 et de la grève des acteurs et scénaristes.

"Hollywood, comme tout le monde, a été touché par la pandémie avec de graves conséquences. Les grèves, évidemment, ont touché le secteur, probablement pour toujours, analyse Marc Malkin, rédacteur en chef pour le magazine Variety. Ajoutez à cela les incendies et Hollywood est simplement touché encore et encore".

Des acteurs vedettes comme Anthony Hopkins, Mel Gibson et Billy Crystal ont perdu leur maison lors des incendies de la semaine passée. Des milliers de logements ont été détruits à Los Angeles, où résident quelque 680.000 professionnels de l'industrie du divertissement ou du secteur des services directement en soutien de celle-ci.

Les séries Grey's Anatomy, NCIS, Hacks et Fallout comptent parmi au moins une dizaine de productions télévisuelles locales ayant dû interrompre leur tournage en raison des incendies.

Burbank et d'autres pans de la ville abritant d'importants studios ont été menacés par les flammes, mais sont jusqu'à présent épargnés.

Film LA, qui octroie les permis de tournage en extérieur, a dit aux producteurs travaillant dans les zones d'évacuation ou aux alentours de s'attendre à voir leurs autorisations annulées. De même, l'organisation a mis en garde contre une pénurie de responsables de la sécurité intervenant sur les productions hollywoodiennes.

La fumée dense et les particules en suspension du fait des incendies sont aussi un frein à la reprise des tournages, même hors de Los Angeles.

"Si vous tournez à l'extérieur de Los Angeles maintenant, (ce n'est) pas génial. La qualité de l'air est tellement mauvaise", observe Marc Malkin.

Strass et paillettes en question

On ignore à quelle date pourront reprendre les tournages. En dehors des questions d'ordre logistique, les feux font toujours rage dans cette région californienne. Dans ces conditions, rallumer caméras et projecteurs comme si de rien n'était semble délicat.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mais rien ne semble plus sensible que la saison hollywoodienne de remises des prix, faite de premières, galas et cérémonies, que les incendies ont pour l'heure suspendue.

La remise des Critics Choice Awards a été reportée, tandis que les présentations de The Last Showgirl, avec Pamela Anderson, et du biopic sur le chanteur Robbie Williams, Better Man, ont été annulées en raison des incendies.

Et ces changements de programme atteignent même la côte Est des États-Unis, à New York, où la projection de la saison 2 de Severance, succès de la plateforme Apple TV, n'a finalement pas eu lieu.

"Les studios et les diffuseurs adoptent la bonne réponse en annulant ou repoussant les événements pleins de strass et de paillettes", juge M. Malkin.

"Alors que Los Angeles est au sens propre comme au sens figuré en train de brûler (...) ce serait un peu déconcertant d'entendre des gens parler" sur le tapis rouge "soit de leurs habits soit d'une +anecdote stupide de tournage+", estime Marc Malkin.

Même l'annonce télévisée des nominations aux Oscars a été repoussée.

"Tant de nos membres et collègues du secteur vivent et travaillent dans la région de Los Angeles, nous pensons à vous", a écrit le directeur général de l'Académie des Oscars, Bill Kramer, dans un message à ses membres.

Jean Smart, actrice principale de Hacks, milite de son côté pour annuler tout bonnement les remises de récompenses du septième art.

"J'espère que chacune des chaînes qui diffusent à la télévision des (cérémonies de remise des) prix à venir va sérieusement envisager de NE PAS les diffuser et de faire don aux victimes des incendies et aux pompiers du chiffre d'affaires qu'elles auraient engrangé", a écrit Jean Smart sur Instagram.

Mark Malkin estime toutefois qu'une telle décision pourrait entraîner de graves répercussions pour de nombreux corps de métier tels que les coiffeurs, maquilleurs, serveurs, chauffeurs et agents de sécurité.

"Oui, les célébrités iront bien, financièrement, affirme-t-il. Mais quand vous pensez à tous ces gens qui œuvrent lors de ces différentes cérémonies de remise de prix, ce sont des travailleurs freelance qui comptent sur ces payes (...) cela aurait un effet dévastateur".

AFP/VNA/CVN